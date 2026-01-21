إيلون ماسك يلوّح بشراء "راين إير" بعد خلاف علني مع رئيسها التنفيذي

بلغ التصعيد حد قيام ماسك بنشر استطلاع رأي يسأل متابعيه عما إذا كان ينبغي عليه شراء شركة "راين إير" التي تقدر قيمتها بـ30 مليار يورو، وتعيين شخص يُدعى "راين" مديرًا لها، في إشارة إلى مؤسس الشركة الراحل توني راين...

تصاعد الخلاف العلني بين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" و"سبيس إكس"، ومايكل أوليري، رئيس شركة الطيران الاقتصادية "راين إير"، بعد رفض الشركة تركيب خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" على أسطولها، بحجة زيادة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.

ورد ماسك على تصريحات أوليري عبر منصة "X"، واصفًا تقييمه بـ"المضلل"، قبل أن ينحدر الجدل إلى تبادل الاتهامات والإهانات، إذ وصف كل منهما الآخر بـ"الأحمق".

وبلغ التصعيد حد قيام ماسك بنشر استطلاع رأي يسأل متابعيه عما إذا كان ينبغي عليه شراء شركة "راين إير" التي تقدر قيمتها بـ30 مليار يورو، وتعيين شخص يُدعى "راين" مديرًا لها، في إشارة إلى مؤسس الشركة الراحل توني راين.

وحظيت الفكرة بتفاعل واسع، إذ أيد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع فكرة الاستحواذ، رغم تراجع سهم "راين إير" بنحو 1% مع تجاهل المستثمرين لاحتمال جدية الصفقة.

واستغل حساب الشركة على "X" الأمر للسخرية من ماسك بعد تعطل المنصة، فيما رد ماسك متسائلًا: "كم يكلف شراءكم؟".

وتعكس هذه المواجهة القيود القانونية في الاتحاد الأوروبي، التي تشترط أن يكون غالبية مالكي شركات الطيران من مواطني الاتحاد، مما يضع تساؤلات حول واقعية أي صفقة محتملة، خاصة أن ماسك يحمل الجنسية الأميركية.

وكان أوليري قد أكد في تصريحات إذاعية أنه لا يهتم بآراء ماسك حول تقنيات الطيران، مشددًا على أن الشركة لا تستطيع تحمّل تكاليف الإنترنت الفضائي وأن المسافرين لا يرغبون بدفع رسوم إضافية لاستخدام الإنترنت على متن الرحلات.