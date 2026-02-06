ترامب سعى لتسمية مطار ومحطة قطارات باسمه...

قام الرئيس الأميركي، وهو قطب عقارات تحمل أبنية حول العام اسمه، بحملة غير مسبوقة لفرض صوره وبصمته العمرانية...

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن تمويل فدرالي للبنى التحتية إذا دفع زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ باتّجاه تغيير اسمي مطار رئيسي ومحطة قطارات ليحملا اسم ترامب.

وقام الرئيس الأميركي، وهو قطب عقارات تحمل أبنية حول العام اسمه، بحملة غير مسبوقة لفرض صوره وبصمته العمرانية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، صوّت مجلس إدارة مركز كينيدي الذي اختار الرئيس أعضاءه بعناية، لصالح تغيير اسم المجمع الفني الذي يعد نصبا يخلّد ذكرى الرئيس الراحل جون إف. كينيدي، إلى "مركز ترامب-كينيدي".

وأُطلق مؤخرا اسم ترامب على "معهد السلام" في واشنطن، وفق قرار اتخذته وزارة الخارجية.

في الأثناء، سعى لإنشاء "قوس استقلال" شبيه بـ"قوس النصر" في باريس وأطلق عملية بناء قاعة حفلات جديدة في البيت الأبيض، وهدم من أجل هذا المشروع الجناح الشرقي للمبنى.

وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" أن ترامب يستهدف حاليا "محطة بن" في نيويورك و"مطار واشنطن دولس الدولي".

وأفادت الشبكتان نقلا عن مصادر لم تسمها بأن ترامب عرض الإفراج عن التمويل المُعلَّق المخصّص لمشروع بنى تحتية في نيويورك إذا وافق سناتور نيويورك تشاك شومر على المساعدة في تسمية محطة القطارات والمطار باسمه.

رفض شومر العرض، بحسب الشبكتين. وذكرت "سي إن إن" أن العرض قُدّم الشهر الماضي.

ورفعت نيويورك ونيوجيرزي دعوى قضائية تهدف للإفراج عن تمويل فدرالي قدره 16 مليار دولار لاستخدامه في نفق يربط بينهما.

وتعد تحركات ترامب لإقحام اسمه وصوره في أرجاء مؤسسات الدولة غير مسبوقة. تحمل عادة المباني والمنشآت العامة أسماء الرؤساء بعد مغادرتهم المنصب أو بعد وفاتهم، تفاديا للتسييس العلني.

ووصف النائب عن نيويورك جيري نادلر مسعى تغيير اسم "مطار دولس" و"محطة بن" بأنه "عملية ابتزاز".

وكشف ترامب كذلك الخميس عن موقع حكومي يعرض عقاقير طبية بأسعار زهيدة يحمل اسم "ترامب آر إكس".