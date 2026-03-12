جزيرة "خرج": شريان النفط الإيراني في قلب حسابات الحرب

تبقى جزيرة خرج، رغم صغر مساحتها، أحد أهم العقد الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي، إذ يجتمع فيها البعد الاقتصادي مع الحسابات العسكرية والسياسية في الحرب التي تشنّها أميركا وإسرائيل على إيران...

تتصدر جزيرة خرج الإيرانية النقاشات الاستراتيجية المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إذ تُعد أبرز منفذ لتصدير النفط الإيراني ونقطة ضغط محتملة في أي مواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وتثير الجزيرة الإيرانية اهتمامًا متزايدًا في التحليلات الغربية المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، نظرا لدورها المحوري في صادرات النفط الإيرانية وإمكان تحولها إلى هدف استراتيجي في أي مواجهة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وتشير تقارير في صحف دولية إلى أن السيطرة على الجزيرة أو تعطيل منشآتها النفطية قد يوجه ضربة مباشرة للقدرات المالية لطهران، لأن عائدات النفط تشكل ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد الإيراني ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة.

ويرى مسؤولون وخبراء أن تعطيل عمل الجزيرة قد يؤدي إلى شل جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات النفط. كما تُعد منشآتها النفطية عنصرا حيويا في منظومة الطاقة الإيرانية واستمرار تدفقها إلى الأسواق العالمية.

وتباينت تقديرات الصحف الغربية بشأن السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الجزيرة. فبينما تطرح بعض التحليلات فكرة السيطرة العسكرية عليها كوسيلة للضغط الاقتصادي على طهران، يحذر خبراء من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.

كما قد يدفع استهداف الجزيرة إيران إلى الرد عبر ضرب منشآت نفطية في دول الخليج، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

ويحذر محللون من أن أي تعطيل كبير لصادرات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بما يتراوح بين 10 و12 دولارا للبرميل، في وقت يشهد فيه سوق الطاقة بالفعل تقلبات حادة بسبب التوترات في مضيق هرمز.

ورغم ذلك، يرى بعض المراقبين أن امتناع الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن عن استهداف الجزيرة يعكس حسابات استراتيجية معقدة، تتعلق بتجنب صدمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق، ولا سيما إلى الصين التي تعد الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية.

وتشير تحليلات أخرى إلى احتمال تبني خيارات بديلة مثل فرض حصار على الجزيرة أو تنفيذ عمليات سيبرانية تستهدف بنيتها النفطية بدلا من تدميرها عسكريا.

وتقع الجزيرة في الخليج العربي قبالة سواحل محافظة بوشهر، على بعد نحو 25 كيلومترًا من البر الإيراني، وتعد أكبر محطة مفتوحة لتصدير النفط في البلاد، إذ يمر عبرها ما بين 90% و95% من الصادرات النفطية الإيرانية.

وتضم الجزيرة شبكة واسعة من المنشآت النفطية وخزانات التخزين ومرافق تحميل الناقلات، إضافة إلى بنية تحتية عسكرية وميناء عميق يسمح بتحميل ناقلات النفط العملاقة، وهو أمر لا توفره معظم السواحل الإيرانية بسبب ضحالة المياه.

ويشير خبراء في الطاقة والأمن إلى أن استهداف هذه المنشآت قد يؤدي إلى تأثير اقتصادي فوري على إيران، لأن عائدات النفط تمثل أحد أهم مصادر تمويل الاقتصاد والدولة.

ورغم هذه الأهمية، لم تستهدف الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة المنشآت النفطية في الجزيرة، وهو ما فسره محللون بحسابات استراتيجية معقدة، أبرزها احتمال أن يؤدي تدميرها إلى تصعيد واسع في المنطقة.

ويحذر خبراء من أن ضرب جزيرة خرج قد يدفع إيران إلى الرد باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج، كما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع إضافي في أسعار النفط.

وتشير تقديرات إلى أن أي تعطيل كبير للصادرات الإيرانية قد ينعكس على أسعار الطاقة عالميًا، مع تأثيرات غير مباشرة على تكاليف النقل وأسعار الغذاء.

وتطرح بعض التحليلات سيناريوهات بديلة عن القصف المباشر، مثل تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية النفطية في الجزيرة أو محاولة السيطرة عليها عسكريًا، إلا أن خبراء يرون أن مثل هذه الخطوات قد تنطوي على مخاطر كبيرة وتوسّع نطاق الصراع.

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 20 كيلومترًا مربعًا ويقطنها قرابة 20000 نسمة، وقد تعرضت منشآتها النفطية لقصف متكرر خلال الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تعيد طهران بناءها وتحصينها لاحقًا.