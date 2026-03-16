ملفات إبستين تكشف كيفيّة استخدام الرسوم المدرسية لبناء النفوذ بين النخب

تشير الرسائل الإلكترونية إلى أن بعض أولياء الأمور تواصلوا مع إبستين طلبًا للمساعدة في القبول أو تغطية الرسوم، فيما بادر هو في حالات أخرى بعرض الدعم...

تكشف وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية عن أن جيفري إبستين استخدم تمويل الرسوم الدراسية في مدارس خاصة مرموقة وسيلةً لتعزيز علاقاته ونفوذه داخل دوائر النخبة في الولايات المتحدة.

وتظهر مراسلات ضمن ما يُعرف بـ"ملفات إبستين" أن رجل الأعمال الراحل دفع رسومًا دراسية لأبناء معارف وأصدقاء، أو عرض المساعدة في تسهيل قبولهم في مدارس خاصة مرموقة، ما منحه نفوذًا في شبكات اجتماعية تضم شخصيات ثرية ومؤثرة.

ومن بين المؤسسات التعليمية التي ورد اسمها في الوثائق مدارس نخبوية مثل "Trinity School" في مانهاتن و"Riverdale Country School" في برونكس و"The Masters School" في ولاية نيويورك، إضافة إلى مدارس خاصة أخرى.

وتشير الرسائل الإلكترونية إلى أن بعض أولياء الأمور تواصلوا مع إبستين طلبًا للمساعدة في القبول أو تغطية الرسوم، فيما بادر هو في حالات أخرى بعرض الدعم.

وتتضمن الوثائق مراسلات تعود إلى عام 2017 مع الباحث الألماني في مجال الذكاء الاصطناعي يوشا باخ، الذي تلقى تمويلًا لأبحاثه إضافة إلى دعم لتكاليف معيشته في الولايات المتحدة، بما في ذلك دفع رسوم تعليم أطفاله.

ووفق الرسائل، تجاوزت المدفوعات المتعلقة برسوم المدارس الخاصة لأبناء باخ 31 ألف دولار في عامي 2016 و2017، ضمن تمويل إجمالي لأبحاثه بلغ أكثر من 180 ألف دولار.

وقال باخ لاحقًا إنه وافق على التمويل بناءً على نصائح من علماء آخرين، مؤكّدًا أنه لم يكن ليقبل الدعم لو كان على علم بالاتهامات الجنائية اللاحقة الموجهة إلى إبستين.

وتظهر المراسلات أيضًا تواصل إبستين مع رجل الأعمال الأميركي مورتمر زوكرمان، بعدما علم بمحاولة الأخير تسجيل ابنته في مدرسة "Trinity School"، إذ عرض التحدث معه بشأن الأمر.

ولا تشير الوثائق إلى أن أولياء الأمور المذكورين شاركوا في أي مخالفات، لكنها توضح كيف حافظ إبستين على علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة حتى بعد إدانته بجرائم جنسية في ولاية فلوريدا عام 2008.

وكان إبستين قد عمل لفترة قصيرة مدرسًا للرياضيات والعلوم في مدرسة "Dalton School" الخاصة في مانهاتن قبل انتقاله إلى العمل في القطاع المالي، ما أتاح له لاحقًا نسج علاقات داخل أوساط التعليم الخاص المرموقة.

ويرى خبراء في مجال التعليم أن شبكات العلاقات المرتبطة بالمدارس الخاصة النخبوية في الولايات المتحدة تشكل جزءًا من منظومة اجتماعية تعزز إعادة إنتاج النخب عبر علاقات النفوذ والدعم غير الرسمي.