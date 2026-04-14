"المشتبه بإلقائه قنبلة حارقة على منزل سام ألتمان كان يريد قتله"

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، أن الرجل المشتبه بإلقائه زجاجة مولوتوف على منزل رئيس شركة "أوبن إيه آي" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، في سان فرانسيسكو، كان يسعى لقتله ويحمل بيانًا مناهضًا للذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي" ذكرت أن دارة ألتمان الفخمة في كاليفورنيا استُهدفت، الجمعة، بقنبلة حارقة (زجاجة مولوتوف)، مضيفة أن مكاتبها تعرّضت للتهديد أيضًا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكشفت السلطات الأميركية، الاثنين، أن المشتبه به الذي أُلقي القبض عليه بعيد العملية هو دانيال مورينو غاما، المتحدر من تكساس، والبالغ 20 عامًا. وبحسب المصدر نفسه، وُجّهت إليه تهمة الشروع في إتلاف ممتلكات باستخدام متفجرات، وحيازة سلاح ناري غير مرخّص له.

ويمتلك سام ألتمان، الذي تُقدَّر ثروته بـ3.4 مليارات دولار وفقًا لمجلة "فوربس"، عقارًا في حي راشن هيل الراقي، أحد أرقى أحياء سان فرانسيسكو، عاصمة التكنولوجيا العالمية.

وبحسب وزارة العدل، بعد إلقاء زجاجة المولوتوف، فرّ المهاجم سيرًا إلى مقر شركة "أوبن إيه آي" في الجانب الآخر من المدينة، حيث حاول تحطيم الأبواب الزجاجية بكرسي. وبحسب لائحة الاتهام الفدرالية، صرّح بأنه جاء "ليحرق المكان ويقتل كل من بداخله".

وعند وصول الشرطة، عُثر بحوزته على علبة كيروسين وولاعة ووثيقة بعنوان "إنذارك الأخير".

وتدعو الوثيقة إلى "محاربة الذكاء الاصطناعي وتشجّع على القتل وارتكاب جرائم أخرى" ضد قادة الأعمال في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق وزارة العدل.

ويتضمن هذا النص، المنسوب إلى المشتبه به، قائمة بأسماء وعناوين يُزعم أنها تعود لعدد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين، بالإضافة إلى قسم يناقش المخاطر التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وبحسب السلطات، فقد نصّت الوثيقة أيضًا على أنه حاول قتل سام ألتمان، مضيفًا: "إذا نجوت بأعجوبة، فسأعتبر ذلك علامة إلهية لخلاصك".

وفي منشور نادر على مدونته الشخصية بعد وقت قصير من الحادثة، دعا سام ألتمان إلى "تهدئة في النبرة وفي الأساليب"، في إشارة واضحة إلى الانتقادات الموجّهة لصناعة الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ برنامج "تشات جي بي تي" رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي للمستهلكين، إذ يضم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيًّا ونحو 50 مليون مشترك. وأفادت الشركة بأن استخدام محرك البحث الإلكتروني الخاص بها قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد.