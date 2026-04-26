الولايات المتحدة "تسمح لفنزويلا بدفع أتعاب" محامي مادورو

وافقت الإدارة الأميركية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي رئيسها المخلوع نيكولاس مادورو المحتجز هو وزوجته في الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن تمنع كراكاس من دفع الرسوم القانونية للزوجين مادورو، بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

واستغل فريق الدفاع عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس هذا الأمر لمحاولة إلغاء لائحة الاتهام، بحجة أن حرمان المتهم من حقه في توكيل محامٍ من اختياره هو انتهاك لحق مكفول بموجب التعديل السادس للدستور الأميركي.

لكن وزارة الخزانة رفعت هذا العائق وستسمح "لمحامي الدفاع بتلقي مدفوعات من الحكومة الفنزويلية في ظل شروط معينة"، كما كتب المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون إلى القاضي ألفين هيلرستين في رسالة مؤرخة الجمعة.

يُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم مزعومة، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بعد اعتقاله في الثالث من كانون الثاني/يناير في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية.

وينفي الرئيس المخلوع التهم الموجهة له، وهو يقبع حاليا في سجن شديد الحراسة في بروكلين بمدينة نيويورك.