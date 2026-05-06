موسيقي يقاضي "غوغل" بعد اتهامه بجرائم جنسية عبر الذكاء الاصطناعي

قال الموسيقي إنّه اكتشف المعلومات المضللة بعدما أُلغي حفل كان مقرّرًا له في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر اعتراضات من الجمهور استندت إلى نتائج البحث المنشورة عنه...

رفع عازف الكمان الكندي آشلي ماكايزيك دعوى مدنية ضد "غوغل" متهماً الشركة بالتشهير بعد أن نسبت إليه ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث جرائم جنسية لم يرتكبها.

وتتعلق الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو، بخدمة "أوفرفيوز" التابعة لـ"غوغل"، التي عرضت ملخصًا زعمت فيه أن الموسيقي أُدين بعدة جرائم، بينها اعتداءات جنسية واستدراج طفل عبر الإنترنت، كما ادّعت إدراجه مدى الحياة في السجل الوطني للمجرمين الجنسيين.

ويطالب ماكايزيك بتعويضات إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار كندي موزعة بين تعويضات عامة وإضافية وعقابية، محمّلًا الشركة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ما وصفه بعيوب تصميم في نظام الذكاء الاصطناعي.

وقال الموسيقي إنّه اكتشف المعلومات المضللة بعدما أُلغي حفل كان مقرّرًا له في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر اعتراضات من الجمهور استندت إلى نتائج البحث المنشورة عنه.

وأضاف أنّ الواقعة أثارت مخاوف جدية على سلامته الشخصية وأثّرت في قدرته على الظهور على المسرح.

وأصدر منظمو الحفل لاحقًا اعتذارًا علنيًا أكدوا فيه أن قرار الإلغاء استند إلى معلومات خاطئة ولّدها نظام بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنّ ما نُشر ألحق ضررًا بسمعة الفنان ومصدر رزقه.

وتسلّط القضية الضوء مجددًا على الانتقادات المتزايدة لميزة الملخصات الذكية في "غوغل"، التي واجهت سابقًا انتقادات بسبب تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة في مجالات متعددة، بينها المحتوى الصحي.