  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

شنغهاي: خطوات للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة"

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 08:39

شنغهاي: خطوات للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالت الحكومة الصينية إن مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، ستعمل على أن يقتصر عدد سكانها على 25 مليون نسمة بحلول 2035 في إطار السعي للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة".

وقال مجلس الدولة في موقعه على الإنترنت، يوم الإثنين، إن الهدف من التحكم في حجم المدينة يأتي في إطار خطة لشنغهاي للفترة من 2017 إلى 2035 والتي وافقت عليها الحكومة.

وأضاف "بحلول 2035 سيتم التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليونا ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلومتر مربع".

وحددت وسائل الإعلام الحكومية "مرض المدينة الكبيرة" بأنه ينشأ عندما تبتلى المدن الضخمة بالتلوث البيئي والازدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.

وتواجه الكثير من أكبر المدن الصينية أيضا زيادة في أسعار المنازل مما يثير الخوف من فقاعة عقارية.

كانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قالت العام الماضي إن شنغهاي، التي تقع على الساحل الشرقي للصين، بلغ عدد سكانها الدائمين 24.15 مليون عام 2015.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#شنغهاي
#مرض المدينة الكبيرة
#تلوث

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سيوف الساموراي في اليابان: مهارات نادرة تواجه الاندثار
سيوف الساموراي في اليابان: مهارات نادرة تواجه الاندثار

2017-12-26

كوبنهاغن: دخل سيارة الشرطة بدلاً من التاكسي وبحوزته ألف سيجارة حشيش
كوبنهاغن: دخل سيارة الشرطة بدلاً من التاكسي وبحوزته ألف سيجارة حشيش

2017-12-25

ألمانيا: متاحف لكل شيء... وحتى الشخير
ألمانيا: متاحف لكل شيء... وحتى الشخير

2017-12-25

الأكثر قراءة

عين ماهل: تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة نتنياهو

عين ماهل: تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة نتنياهو

2017-12-25
المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة

المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة

2017-12-25
بعد تفجير سيارة يارا أبو عبلة: من يعيد الأمن والأمان ليركا؟

بعد تفجير سيارة يارا أبو عبلة: من يعيد الأمن والأمان ليركا؟

2017-12-25
بن سلمان سعى لاستغلال المخيمات الفلسطينية لزيادة نفوذه بلبنان

بن سلمان سعى لاستغلال المخيمات الفلسطينية لزيادة نفوذه بلبنان

2017-12-25
ترامب يؤجل

ترامب يؤجل "صفقة القرن" المزعومة

2017-12-25