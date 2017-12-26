شنغهاي: خطوات للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة"

قالت الحكومة الصينية إن مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، ستعمل على أن يقتصر عدد سكانها على 25 مليون نسمة بحلول 2035 في إطار السعي للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة".

وقال مجلس الدولة في موقعه على الإنترنت، يوم الإثنين، إن الهدف من التحكم في حجم المدينة يأتي في إطار خطة لشنغهاي للفترة من 2017 إلى 2035 والتي وافقت عليها الحكومة.

وأضاف "بحلول 2035 سيتم التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليونا ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلومتر مربع".

وحددت وسائل الإعلام الحكومية "مرض المدينة الكبيرة" بأنه ينشأ عندما تبتلى المدن الضخمة بالتلوث البيئي والازدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.

وتواجه الكثير من أكبر المدن الصينية أيضا زيادة في أسعار المنازل مما يثير الخوف من فقاعة عقارية.

كانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قالت العام الماضي إن شنغهاي، التي تقع على الساحل الشرقي للصين، بلغ عدد سكانها الدائمين 24.15 مليون عام 2015.