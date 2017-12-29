"حيلة سينمائية" تمكن سجناء من الهرب من سجنهم في برلين

قالت وسائل إعلام ألمانيّة، إنّ أربعة سجناء تمكنوا من الفرار من أحد السجون في برلين، في حي شارلوتينبرغ، وذلك بعد تقمصهم لأدوار عمال بناء، وارتداء ملابسهم.

واستطاع السجناء الفرار، بعد أن حملوا قضبان من الصلب لتمويه الحراس بملابس العمال.

وقالت السلطات الألمانية، إن السجناء الأربعة أظهروا قدرة كبيرة على الدهاء، لدرجة أن فعلهم هذا يرقى إلى مرتبة هروب سينمائي من السجن الذي يسمى "بلوتسينزيه."

ولم تنجح كل محاولات السلطات، في إيجاد الهاربين.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان للهاربين زملاء تواطأوا معهم من الخارج أم لا، ولم تُعرف بعد ماهية الوسائل والأدوات التي استخدموها لعملية نقب السور ولا كيفية تمكنهم من الإفلات من القائمين على حراستهم.

وفيما لم تدل الشرطة بأية تفاصيل عن عملية البحث أو عن هوية الجناة أنفسهم، صرح ميشائيل رايس، من إدارة شؤون القضاء بمجلس شيوخ برلين، فالسجناء الأربعة الذين كانوا هذا الصباح في ورشة داخل السجن، قاموا بفتح كوة في السور بين فتحتي تهوية، ولما خرجوا منها، قاموا بتجاوز الأسلاك الشائكة.

واشتهر موقع هذا السجن سابقاً بكونه إحدى ساحات الإعدام النازي، إذ أعدمت السلطات النازية في سجن آخر بهذا الموقع، حوالي ثلاثة آلاف شخص، من بينهم متهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال أدولف هتلر في تموز/ يوليو 1944.