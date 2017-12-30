  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

لقاء أول للأمير متعب ببن سلمان بعد ريتز كارلتون

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 22:55

لقاء أول للأمير متعب ببن سلمان بعد ريتز كارلتون
تصوير شاشة
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

تعمد التلفزيون السعودي، مساء اليوم السبت، بث لقطات جمعت وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، برفقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أول ظهور له منذ خروجه من سجن الأمراء في فندق ريتز كارلتون الرياض.

واعتقل الأمير متعب مع جملة من اتهمهم بن سلمان بالفساد واضطر لدفع مليار دولار للسلطات السعودية من أجل شراء حريته، مع أنه كان أحد أكثر الأمراء نفوذًا في المملكة بصفته المسؤول عن الحرس الوطني.

جاء هذا الظهور خلال رعاية بن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمنطقة الجنادرية في الرياض.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وظهر في الفيديوهات والصور، التي تم بثها، حديث بين بن سلمان والأمير متعب تخلله ابتسامات متبادلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#محمد بن سلمان
#متعب بن عبد الله
#فساد
#ريتز كارلتون
#الرياض

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موجة شديدة البرودة في أميركا عشية العام الجديد
موجة شديدة البرودة في أميركا عشية العام الجديد

2017-12-30

"حيلة سينمائية" تمكن سجناء من الهرب من سجنهم في برلين
"حيلة سينمائية" تمكن سجناء من الهرب من سجنهم في برلين

2017-12-29

مليونا شخص يتوقع حضورهم برأس السنة في "تايمز سكوير"
مليونا شخص يتوقع حضورهم برأس السنة في "تايمز سكوير"

2017-12-29

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

2017-12-30
السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

2017-12-30
وزيرة خارجية غواتيمالا: لن نتراجع وسننقل سفارتنا للقدس

وزيرة خارجية غواتيمالا: لن نتراجع وسننقل سفارتنا للقدس

2017-12-30
غزة: جماهير غفيرة تشيع شهيد جمعة الغضب الرابعة

غزة: جماهير غفيرة تشيع شهيد جمعة الغضب الرابعة

2017-12-30
ريف إدلب: قصف جوي لليوم الخامس ونزوح آلاف المدنيين

ريف إدلب: قصف جوي لليوم الخامس ونزوح آلاف المدنيين

2017-12-30