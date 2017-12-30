لقاء أول للأمير متعب ببن سلمان بعد ريتز كارلتون

تعمد التلفزيون السعودي، مساء اليوم السبت، بث لقطات جمعت وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، برفقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أول ظهور له منذ خروجه من سجن الأمراء في فندق ريتز كارلتون الرياض.

واعتقل الأمير متعب مع جملة من اتهمهم بن سلمان بالفساد واضطر لدفع مليار دولار للسلطات السعودية من أجل شراء حريته، مع أنه كان أحد أكثر الأمراء نفوذًا في المملكة بصفته المسؤول عن الحرس الوطني.

جاء هذا الظهور خلال رعاية بن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمنطقة الجنادرية في الرياض.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وظهر في الفيديوهات والصور، التي تم بثها، حديث بين بن سلمان والأمير متعب تخلله ابتسامات متبادلة.