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الإفتاء المصرية تحرم التعامل بـ"البتكوين"

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 23:38

الإفتاء المصرية تحرم التعامل بـ"البتكوين"
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أقرت دار الإفتاء المصرية، بحرمة وعدم جواز تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

ووفق بيان صادر عن دار الإفتاء أمس الأحد، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية "بيتكوين" وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.

والبيتكوين (Bitcoin)، هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.

وشبه بيان دائرة الإفتاء، عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ "المقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية".

وتتداول العملة الافتراضية "بيتكوين"، اليوم الإثنين، بحدود 13.2 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المُقابلة من العام الماضي 2017.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الإفتاء المصرية
#بتكوين
#عملة مشفرة
#عملة افتراضية

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