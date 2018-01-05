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الصين: تأشيرات تصل إلى 10 سنوات لأصحاب الكفاءات

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 16:49

الصين: تأشيرات تصل إلى 10 سنوات لأصحاب الكفاءات
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلنت الحكومة الصينيّة، اليوم الجمعة، عن منح تأشيرات دخول لمدة 10 أعوام للعلماء وأصحاب الشركات الاستثمارية والتكنولوجية.

وبحسب خبر أوردته صحيفة "صباح جنوب الصين"، الجمعة، فإن الحكومة "بدأت تطبيق تأشيرة دخول متعددة لمدة تراوح بين 5 إلى 10 أعوام للأجانب ذوي الكفاءة، من أجل المساهمة في تنمية البلد".

ويمكن للراغبين في تأشيرة الدخول طويلة الأمد، الهادفة إلى جذب العلماء وأصحاب الشركات التكنولوجية والمستثمرين، التقديم عبر الإنترنت للحصول عليها بشكل مجاني.

وكانت الصين بدأت عام 2016 بتطبيق نظام تقييم من أجل الأجانب، يهدف إلى جذب "ذوي الكفاءة العالية"، كالحاصلين على جوائز نوبل، والرياضيين الناجحين، والأكاديميين، والخبراء الماليين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#كفاءات
#إقامة

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