ملاعب السعودية تستقبل النساء رسميًا لأول مرة

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

تستقبل الملاعب السعودية يوم الجمعة المقبل باستقبال النساء في المباريات رسميًا، تطبيقًا للقرار الذي أصدر في السابق والذي يتيح للنساء حضور المباريات الرياضية.

وأعلنت السلطات السعودية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

وحددت السلطات ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية.

وأول مباراة يمكن للنساء السعوديات مشاهدتها ستجمع فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/ يناير.

واختارت السلطات "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبد الله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام، لتكون أول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/ سبتمبر الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.