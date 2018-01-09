  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

ملاعب السعودية تستقبل النساء رسميًا لأول مرة

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 12:54

ملاعب السعودية تستقبل النساء رسميًا لأول مرة
سعوديات في العيد الوطني (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

تستقبل الملاعب السعودية يوم الجمعة المقبل باستقبال النساء في المباريات رسميًا، تطبيقًا للقرار الذي أصدر في السابق والذي يتيح للنساء حضور المباريات الرياضية.

وأعلنت السلطات السعودية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

وحددت السلطات ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية.

وأول مباراة يمكن للنساء السعوديات مشاهدتها ستجمع فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/ يناير.

واختارت السلطات "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبد الله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام، لتكون أول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/ سبتمبر الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا بمناسبة العيد الوطني.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#مباريات رياضية
#دخول الملاعب للنساء

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أوبرا وينفري إلى الانتخابات الأميركية في 2020
أوبرا وينفري إلى الانتخابات الأميركية في 2020

2018-01-08

"صدام حسين" يسرق بنكا في كراتشي
"صدام حسين" يسرق بنكا في كراتشي

2018-01-08

475 محاولة انقلابية شهدها العالم منذ عام 1950
475 محاولة انقلابية شهدها العالم منذ عام 1950

2018-01-07

الأكثر قراءة

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

2018-01-08
النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

2018-01-08
طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

2018-01-08
جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

2018-01-08
النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

2018-01-08