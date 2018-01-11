إسبانيا تتفوق على أميركا وتصبح ثاني وجهة سياحية بالعالم

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

بعد انتهاء عام 2017، تفوقت إسبانيا على الولايات المتحدة في لائحة أكثر الوجهات السياحية شعبية، واحتلت المركز الثاني، بعد أن كسرت رقمها القياسي من ناحية عدد السواح للعام الخامس على التوالي.

ولا زالت فرنسا تتربع على عرش اللائحة وتليها إسبانيا التي زارها، بحسب المعطيات الرسمية، 82 مليون سائح أجنبي ما شكل ارتفاعًا بنسبة 9% عن السنة الماضية، ومدخول مقداره نحو 87 مليار يورو، بدون احتساب السياحة الداخلية.

وقال رئيس الحكومة الإسباني، ماريانو راخوي، على هامش قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي تمحورت حول الهجرة، إن "82 مليون مواطن أجنبي زاروا إسبانيا السنة الماضية بارتفاع بنسبة 9% عن العام 2016 ما أدخل عائدات بلغت 87 مليار يورو بارتفاع بنسبة 12%".

وأضاف "لقد أصبحنا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الزوار والدخل بالنسبة للسائح" مشيدا "بالجهد الكبير" لهذا القطاع لكي يصبح أكثر تنافسية.

وهكذا سجلت السياحة الإسبانية رقما قياسيا للسنة الخامسة على التوالي رغم أن سنة 2017 شهدت اعتداءات إرهابية في آب/ أغسطس في كاتالونيا (16 قتيلا) والأزمة السياسية الخطيرة في الخريف الماضي في هذه المنطقة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، تراجع عدد السياح بنسبة 5% في كاتالونيا على خلفية التظاهرات الكبرى التي نظمت بعد الاستفتاء حول حق تقرير المصير الذي حظرته مدريد.

وتسبب بطء النشاط الاقتصادي في الفصل الأخير من السنة في كاتالونيا بخسارة 319 مليون يورو في المنطقة كما أعلن اتحاد نقابات القطاع السياحي "اكسلتر"، الذي يتوقع أيضا تراجعا بنسبة 8% للوظائف في قطاع السياحة في كاتالونيا في الفصل الاول من عام 2018 حيث بدأ اصحاب الفنادق يتكيفون مع واقع تراجع الطلب.

لكن كاتالونيا تبقى المنطقة التي تسجل أعلى عدد زوار في إسبانيا مع أكثر من 18 مليون سائح بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر بحسب وزارة السياحة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن إسبانيا بمجملها استفادت من ارتفاع كبير في عدد الرحلات الجوية وخصوصا من أسواق بعيدة مثل الأرجنتين (+23% على سنة) وكولومبيا (+21%) وروسيا (+11%) والولايات المتحدة (+10%).

وأكد أن هؤلاء السياح الذين ينفقون عموما أكثر من السياح الأوروبيين (البريطانيون والألمان والفرنسيون) أتاحوا زيادة متوسط العائدات بحسب الزائر بنسبة 1,5% للمرة الأولى منذ عام 2011.

في العام 2016 استقبلت إسبانيا 75,3 مليون سائح لتحل خلف الولايات المتحدة (75,6 مليونا) فيما بقيت فرنسا متصدرة إلى حد كبير مع 82,6 مليون سائح بحسب أرقام المنظمة العالمية للسياحة التي ستنشر الإثنين أرقامها الجديدة للعام 2017.

وقدرت وزارة الخارجية الفرنسية في كانون الأول/ ديسمبر أن عدد السياح الأجانب في فرنسا عام 2017 يمكن أن يبلغ 88 إلى 89 مليون شخص.