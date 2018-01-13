فلوريدا: شاب يفوز بـ 282 مليون دولار بجائزة اليانصيب

قال مسؤولو جائزة الياناصيب في ولاية فلوريدا الأميركية، إنّ شابا في العشرين من عمره من بلدة على ساحل خليج فلوريدا طالب بجائزة "ميجا مليونز"، واختار تلقيها نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار فيما كانت قيمتها الإجمالية على أقساط 451 مليون دولار.

وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التي جرى سحبها في الخامس من كانون الثاني/ يناير، بما فيها الرقم الحاسم، في حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي.

وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ لليانصيب في البلاد لو كان ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.

وقال بيان صحفي من جائزة الياناصيب في فلوريدا، إن ميسلر كان الفائز الوحيد في المسابقة على المستوى الوطني وقال إن كان يشعر ليلة سحب الجائزة بأنه سيفوز بها.

وقال ميسلر "أنا عمري 20 عاما فقط، ولكن يحدوني الأمل في أن أستخدمها في تحقيق مجموعة متنوعة من الرغبات، ومساعدة عائلتي والقيام ببعض الخير للإنسانية".

واشترى ميسلر التذكرة الفائزة من متجر سفن إليفن في بورت ريتشي، وذلك باستخدام خيار "اختيار سريع" بما يعني أن الأرقام تم اختيارها عشوائيا.

وخلال العام الماضي، فازت ممرضة أميركيّة، تدعى مافيس وانزريك (58 عاما) بجائزة يانصيب قدرها 758 مليون دولار أميركي، وهي أكبر جائزة يانصيب على الإطلاق، تمنح لشخص واحد في أميركا الشماليّة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، إنّها تساوي أكثر من صافي ثروة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.