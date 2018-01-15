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الرئيس السريلانكي يمنع النساء من شراء الكحول

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 11:23

الرئيس السريلانكي يمنع النساء من شراء الكحول
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلن الرئيس السيرلانكي، ماثريبا سيريسينا، عن إلغاء تعديل قانوني، من شأنه السماح للنساء بشراء المشروبات الروحية في البلاد.

وكان سيريسينا، قد طالب بإلغاء هذا التعديل، حيث لن تستطيع النساء العمل في الحانات أيضًا، دون تراخيص.

وكانت الحكومة أعلنت الأربعاء عن تعديلها القانون الذي يعود لعام 1955، موضحة أنه مجحف بحق المرأة في سريلانكا.

وقوبل قرار الرئيس السيرلانكي، بانتقادات واسعة في البلاد، وذلك بسبب "التمييز ضد المرأة".

من جهته، قال مدون سيرلانكي، إنّ "هذا القانون لا يعتبر مناهضًا للمرأة، لكنّه وسيلة من وسائل السيطرة عليها".

ومن شأن التعديل، أن يسمح للنساء بشراء الكحول بصورة قانونيّة، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتّى العاشرة مساءً.

ولا يعتبر قرار سيريسينا مفاجئاً للكثيرين نظرا لاهتمامه بحملة مناهضة لتناولا لكحول، ويحذر دومًا من خطورة تناول المشروبات الكحولية بين النساء ويصف ازديادها بأنه "أمر كارثي".

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود لعام 2014، فإن 80 في المئة من النساء في سريلانكا لا يتناولن الكحول مقارنة بـ 56 في المئة من الرجال، كما أن 0.1 في المئة من النساء فوق سن 15 يستهلكن كميات كبيرة من الكحول مقارنة بـ 0.8 في المئة من الرجال بنفس السن.

ويقول مراسل "بي بي سي" عزام أمين إن الكثيرات من النساء في سريلانكا، لا يقبلن على شرب الكحول لأنها تتناقض مع ثقافة البلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الكحول
#سيرلانكا

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