أكثر من 1000 طفل دنماركي متهمون بنشر فيديو جنسي

قالت الشرطة الدنماركية، يوم الإثنين، إنها وجهت اتهامات إلى 1004 أطفال ومراهقين وشباب بسبب مشاركة مقطعي فيديو جنسي لمراهقين في الخامسة عشر، وذلك بعد أن تلقت بلاغا عن الأمر من "فيسبوك".

وأضافت الشرطة إن الأمر قد يمثل جريمة نشر أفلام إباحية لأطفال على الرغم من أن سن الرشد في القانون الدنماركي هو الخامسة عشرة.

وانتشر المقطعان عبر تطبيق "مسنجر" للتراسل الفوري على "فيسبوك"، في الخريف وأبلغت الشركة السلطات الأمريكية بالأمر وفقا لالتزاماتها القانونية.

ووصلت المعلومة للسلطات الدنماركية عبر الشرطة الدولية "إنتربول".

وقالت الشرطة إن معظم الصغار المتهمين لم يرسلوا المقطعين على المسنجر إلا مرات قليلة فيما أرسله بعضهم مئات المرات.