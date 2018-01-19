الهند تسمح ببناء مناجم جديدة للفحم... وقلق من التلوث

قالت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، إنها ستسمح لشركة "كول إنديا"، ببناء 11 منجما جديدا للفحم، في خطوة قد تزيد الانتاج السنوي لأكبر منتج للفحم في العالم بنسبة 40 بالمئة.

وقال وزير الفحم بيوش جويال للصحفيين، إن المناجم الجديدة التي ستبنى في ثلاث ولايات بشرق البلاد، من المتوقع أن تعمل بطاقتها الكاملة بحلول 2022 .

وكانت كول إنديا، التي تملك الدولة حصة فيها قدرها 79 بالمئة، قد طلبت من الحكومة منحها طاقة انتاجية إضافية.

ومن المتوقع أن ترفع المناجم الجديدة الانتاج السنوي لـ"كول إنديا"، الذي بلغ 554 مليون طن في السنة المنتهية في آذار/ مارس 2017، بمقدار 225 مليون طن. وتهدف الشركة إلى زيادة الانتاج إلى مليار طن بحلول 2022.

واستوردت الهند حوالي 190 مليون طن من الفحم في السنة المنتهية في آذار/ مارس 2017.

ويشعر أنصار حماية البيئة بالقلق من أنه على الرغم من تعهد الهند بالتحول إلى الطاقة المتجددة، إلا أن تزايد استخدام البلاد للفحم، في وقت ترفض فيه دول غربية كثيرة الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، سيعرقل المسعى العالمي لمكافحة تغير المناخ.