ألمانيا: سرق حافلة نقل عمومي للذهاب إلى ملهى ليلي!

اعترف رجل أمام محكمة في ألمانيا، باختطافه حافلة ركاب للتوجه بها إلى ملهى ليلي.

وفي مستهل محاكمته، ذكر الرجل، أمس الإثنين، أنه كان قد خطف الحافلة بسائقها وعلى متنها أربعة ركاب في تموز/ يوليو الماضي.

ووجهت للخاطف اتهامات بالتدخل الخطير في حركة النقل وسلب حرية أشخاص، وفي حال إدانته من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لعدة أعوام.

وحسب صحيفة الدعوى، فقد هدد الرجل سائق الحافلة بسكين لإجباره على تغيير اتجاه الرحلة، غير أن الواقعة لم تسفر عن إصابات. وعند الوصول للملهى الليلي، نزل الرجل من الحافلة قبل أن يتم القبض عليه في وقت لاحق.

وكان الرجل قد هدد ركاب إحدى السيارات قبل واقعة الحافلة. ويراجع خبير نفسي مدى مسؤولية الرجل عن فعلته نظراً لأنه يُعْتَقَد أنه كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكاب الجريمة.