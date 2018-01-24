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مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 17:47

مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

ارتفع عدد النازحين جراء ثورة بركان مايون في الفلبين، إلى أكثر من 61 ألفا بحلول اليوم الأربعاء، إذ يقذف البركان حمما تسببت في أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى خمسة كيلومترات.

وذكر معهد علم البراكين والزلازل الحكومي، أن التحذير من ثورة بركان مايون ظل عند المستوى الرابع وهو ثاني أعلى مستوى بعد خمس "دفعات من الحمم الكثيفة التي أطلقها البركان بشكل متقطع" على مدار 19 ساعة منذ صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن البركان ظل يقذف حمما بارتفاع 500 إلى 600 متر لمدة تراوحت بين سبع دقائق وأكثر من ساعة ونفث أعمدة من الدخان على ارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات فوق فوهة البركان.

وأغلقت السلطات المدارس في 17 مدينة وبلدية في إقليم ألباي وإقليم كامارينس سور المجاور، الذي تأثر أيضا بالرماد البركاني. وألغيت نحو 56 رحلة جوية بسبب مايون وهو أنشط البراكين في البلاد.

ويعيش 55068 شخصا في ملاجئ مؤقتة ارتفاعا من نحو 40 ألفا يوم الإثنين. ويقيم نحو 6165 نازحا آخرين في مناطق أخرى.

وزاد عدد النازحين بعد أن وسعت السلطات المحلية منطقة الخطر المحيطة بالبركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا، إلى منطقة نصف قطرها تسعة كيلومترات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات

مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات

مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات

مزيد من النزوح: بركان الفلبين يقذف حمما بارتفاع 5 كيلومترات

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