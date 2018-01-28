كيف تغير طريقة التقاط الـ"سلفي" نظرة الآخرين؟

نشر باحثون من جامعة "بامبرغ" الألمانيّة، دراسة علمية حول الصور الذاتية "سلفي"، لمعرفة صور السلفي الجيدة والطرق المثلى لالتقاطها، بالإضافة إلى تأثيرها على المتلقي والانطباع الذي يخرج به من يشاهدها.

وخلصت الدراسة إلى أن تأثير السلفي يختلف حسب زاوية التصوير والوضعية التي يتم فيها التقاط الصورة. وقال الباحثون إن المتلقي يجد صور السلفي للنساء مثيرة وجذابة عندما يبرز النصف الأيسر من وجههن في الصورة. وعندما يحولن النصف الأيمن من الوجه في اتجاه الكاميرا، يظهرن للمتلقي بأنهن ذكيات.

وأضاف الباحثون بأن موضع الوجه وزاوية التقاط السلفي يكون له تأثير على المشاهد، حتى بين الرجال. لكن ذلك التأثير ليس بنفس الدرجة مقارنة مع النساء، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية "دي فيلت".

وترجع إحدى أسباب تلك الاختلافات في تفسير صور السلفي إلى الإدراك البشري، حسب الطبيب النفسي توبياس شنايدر، ويوضح ذلك بالقول إن الجانب الأيسر من الوجه يثير مشاعر التعاطف لدى المتلقي. وعندما تكون الجهة اليمنى مهيمنة، فإن ذلك يعطي الانطباع لدى مشاهد الصورة بأن الشخص في الصورة ذكي.

ووزع الباحثون 300 من صور السلفي على عدة أشخاص وطلب منهم تصنيف أصحابها بحسب هل هم أذكياء أم مسيطرون أم جذابون.