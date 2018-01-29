عرض كنز انتشلته أميركا من حطام سفينة غرقت عام 1857

من المقرر أن تعرض سبائك وعملات معدنية ذهبية، تزيد قيمتها على أكثر من 50 مليون دولار، والتي وصفت بأنها أكبر كنز مفقود في تاريخ الولايات المتحدة، لأول مرة أمام الجمهور، بعدما استقرت في قاع المحيط لأكثر من 150 عاما.

وتوجد 3100 عملة معدنية ذهبية و45 سبيكة ذهبية وأكثر من 36 كيلوغراما من تراب الذهب، تم انتشالها من حطام السفينة "إس أس سنترال أميركا" في مختبر مؤقت جنوب لوس أنجليس.

ويقوم كبير العلماء، بوب ايفانز، في الرحلة الأصلية التي اكتشفت حطام السفينة وكنزها عام 1988، بتنظيف كل قطعة ذهبية بشق الأنفس، حيث ينقعها في محلول وينظفها من الصدأ والأوساخ التي تراكمت على الكنز الذي كان مستقرا على عمق 2134 مترا تحت مستوى سطح الماء.

وقال إيفانز لـ"لأسوشيتد برس" هذا الأسبوع من المختبر في منطقة سانتا آنا "هذا موسم جديد من الاكتشاف... نحن الآن، ننظر إلى ما وراء الأوساخ والصدأ الموجود على القطع النقدية... نزيل هذه الأشياء وننظر إلى هذا الكنز باعتباره يعود إلى عام 1857".

وكانت السفينة "ذا سنترا أميركا"، محملة بشحنة من حمى ذهب كاليفورنيا عندما غرقت جراء إعصار قبالة سواحل كارولينا الجنوبية عام 1857.

غرق 425 شخصا وفقد الكثير من ذهب كاليفورنيا ما أسفر عن ذعر اقتصادي.