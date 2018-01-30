الفلبين: الرماد يتساقط فوق مدن قريبة من بركان "مايون"

سقطت كميات كبيرة من الرماد فوق مدن قريبة من أكثر براكين الفلبين نشاطا، بعد اندفاع حمم بركانية من الفوهة أمس.

واندلع بركان "مايون" في مقاطعة الباي شمال شرقي الفلبين قبل أكثر من أسبوعين، وأجبر 84 ألف شخص على الفرار والعيش في مدارس وملاجئ أخرى.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين، وعلم الزلازل أن ثورانا ضخما للبركان استمر أكثر من ساعة ونصف مساء الاثنين.

ووصل ارتفاع الرماد إلى 1.5 كيلومتر فوق الفوهة، ما أدى لسقوط كمية كبيرة منه في مدينتي كاماليغ وغينوباتان.

وتحدثت الحكومة عن إمكانية إقامة "منطقة لا يقطنها أحد أبدا" حول مايون، وهو اقتراح معقد من شأنه أن يضر بآلاف الأشخاص.

ويقول قادة الباي إن الأموال المخصصة للاستجابة للكوارث تقل، كما أن بعض الإمدادات، مثل أقنعة الوجه، تنفد.