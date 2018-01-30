  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

الفلبين: الرماد يتساقط فوق مدن قريبة من بركان "مايون"

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 09:40

الفلبين: الرماد يتساقط فوق مدن قريبة من بركان "مايون"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

سقطت كميات كبيرة من الرماد فوق مدن قريبة من أكثر براكين الفلبين نشاطا، بعد اندفاع حمم بركانية من الفوهة أمس.

واندلع بركان "مايون" في مقاطعة الباي شمال شرقي الفلبين قبل أكثر من أسبوعين، وأجبر 84 ألف شخص على الفرار والعيش في مدارس وملاجئ أخرى.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين، وعلم الزلازل أن ثورانا ضخما للبركان استمر أكثر من ساعة ونصف مساء الاثنين.

ووصل ارتفاع الرماد إلى 1.5 كيلومتر فوق الفوهة، ما أدى لسقوط كمية كبيرة منه في مدينتي كاماليغ وغينوباتان.

وتحدثت الحكومة عن إمكانية إقامة "منطقة لا يقطنها أحد أبدا" حول مايون، وهو اقتراح معقد من شأنه أن يضر بآلاف الأشخاص.

ويقول قادة الباي إن الأموال المخصصة للاستجابة للكوارث تقل، كما أن بعض الإمدادات، مثل أقنعة الوجه، تنفد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفلبين
#رماد
#بركان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فرنسا: السماح بتربية الحيتان والدلافين بعد حظر لنصف عام
فرنسا: السماح بتربية الحيتان والدلافين بعد حظر لنصف عام

2018-01-30

"منصوراسوروس شاهينا"... اكتشاف حفرية ديناصور في مصر
"منصوراسوروس شاهينا"... اكتشاف حفرية ديناصور في مصر

2018-01-30

عرض كنز انتشلته أميركا من حطام سفينة غرقت عام 1857
عرض كنز انتشلته أميركا من حطام سفينة غرقت عام 1857

2018-01-29

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وفرصة لزخات من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وفرصة لزخات من الأمطار

2018-01-29
لبنان: ضابطان إسرائيليان شاركا بمحاولة اغتيال حمدان

لبنان: ضابطان إسرائيليان شاركا بمحاولة اغتيال حمدان

2018-01-29
اعتقال مستوطن إرهابي حاول دهس فلسطيني

اعتقال مستوطن إرهابي حاول دهس فلسطيني

2018-01-29
إسرائيل ترحب بإدانة رابطة علماء المسلمين للمحرقة

إسرائيل ترحب بإدانة رابطة علماء المسلمين للمحرقة

2018-01-29
إردان: لا اعتذار عن قتل يعقوب أبو القيعان

إردان: لا اعتذار عن قتل يعقوب أبو القيعان

2018-01-29