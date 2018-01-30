معرض في ألمانيا يلقي الضوء على تصميمات فيرساتشي

يعرض أكثر من 100 زي من تصميم جياني فيرساتشي من السبعينات وحتى التسعينات في برلين، بعد حوالي 20 عاما على وفاة المصمم.

جمع منظمو معرض "جياني فيرساتشي بأثر رجعي"، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، في قصر كرونبرينزينبالايس في العاصمة برلين، المعروضات من إسهامات جامعي القطع الفنية من أنحاء العالم. المعرض الذي يضم تشكيلة واسعة يغطي ملابس النساء والرجال ويتضمن قطع ملابس وصدريات شهيرة مثل تلك التي ظهرت في حفل زفاف ستينغ عام 1992.

وقال أحد المنسقين، كارل فون دير آيه، إن المعرض كان فرصة للقاء أكبر جامعي قطع فيرساتشي، وهو ما ولد رغبة "لإظهار اتساع نطاق عمله"، وأضاف أن الجامعين "كلهم لديهم الطموح والغيرة نفسها". يستمر المعرض حتى 13 نيسان/ أبريل.