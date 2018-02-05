أميركا: حكم جديد منتظر على طبيب رياضي محكوم عليه بالسجن 175 عاما

من المنتظر صدور حكم جديد يوم الاثنين، على لاري نصار الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي والذي أدين بالتحرش الجنسي بفتيات وحكم عليه بالسجن لمدة 175 عاما وذلك لإقراره بالذنب في اتهامات أخرى.

وحكم على نصار الشهر الماضي في مقاطعة إينجام بولاية ميشيجان لإدانته بالتحرش الجنسي بلاعبات صغار تحت ستار العلاج الطبي وسيصدر ضده حكم آخر اليوم في مقاطعة إيتون المجاورة.

ويواجه نصار حكما بالسجن 25 عاما على الأقل في هذه الاتهامات لكنه على أي حال سيقضي ما تبقى من عمره في السجن بسبب الأحكام السابقة. ويقضي نصار كذلك حكما بالسجن لمدة 60 عاما لإدانته باتهامات حول المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

وأثارت قضية نصار تحقيقات حول تقاعس المسؤولين الأولمبيين الأميركيين، خاصة الاتحاد الأمريكي للجمباز وجامعة ولاية ميشيجان التي كان يعمل بها نصار، عن التحقيق في شكاوى ضده منذ سنوات.

وهزت تداعيات القضية ولاية ميشيجان وأدت إلى استقالة رئيس الجامعة.

وذكرت صحيفة "لانسينج ستيت جورنال" يوم الأحد أن مديري الكليات في ميشيجان يعملون على إجراء اقتراع بسحب الثقة من مجلس أمناء الجامعة.