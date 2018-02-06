روسيا تستعين بالجيش لإزالة ثلوج موسكو

اضطرت السلطات الروسية للاستعانة بالجيش لمواجهة أصعب عاصفة ثلجية ضربت العاصمة موسكو منذ أكثر من قرن، بعد أن اكتست موسكو بالثلج، مقتلعة معها الكثير من الأشجار وأغلقت الشوارع.

وقام عناصر الجيش الروسي بمساعدة السلطات الروسية بإزالة الثلوج التي تساقطت على مدار 36 ساعة، وفاقت كمية الثلوج التي تساقطت خلال هذه الساعات الكمية التي شهدتها العاصمة الروسية خلال شهر كامل.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، الذي وصف الحدث بأنه "موجة ثلوج القرن"، إن شخصا قد لقي حتفه عندما قطعت شجرة خطوطا للكهرباء، وكانت واحدة من أكثر من ألفي شجرة سقطت تحت وطأة الوزن الثقيل للثلوج، وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في حوادث منفصلة.

وقال الجيش الروسي في بيان إنه نشر مئة جندي وكاسحتي جليد وشاحنة للمساعدة في إزالة الثلوج في أحد أحياء العاصمة وفي موقع آخر بمنطقة موسكو.

وأعلن رئيس البلدية، يوم أمس الإثنين، عطلة في مدارس موسكو بعد نزول درجات الحرارة إلى 12 تحت الصفر. ودعت السلطات المواطنين إلى ترك سياراتهم في المنزل واستخدام وسائل النقل العامة.

يذكر أن هذه العاصفة الثلجية هي الأكبر من نوعها على موسكو منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد.