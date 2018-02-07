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إسبانية: فك شيفرة رسائل ملكية بعد 500 عام

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 10:30

إسبانية: فك شيفرة رسائل ملكية بعد 500 عام
(تويتر)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

قالت وسائل إعلام إسبانية إن المخابرات تمكنت من فك شيفرة استعملت في الرسائل الملكية التي كتبت قبل نحو 500 عام بين الملك فرديناند وقادته العسكريين، بعد ان حيرت هذه الشيفرة المؤرخين والخبراء خمس قرون.

وكان الملك فرديناند، المعروف بملك أراغون، على رأس الجيش الإسباني الذي انتصر على العرب وأخرجهم من الأندلس وكذلك نسب الفضل له في اكتشاف أميركا بعد تمويله رحلة كولومبوس.

وكانت الرسائل التي حيرت الخبراء قد كتبت بينه وبين غونزالو، قائد عسكري من قرطبة، وفيها تعليمات وإستراتيجيات على الجيش أن يتبعها خلال المعارك، في إحدى الحملات العسكرية التي أرسلها إلى إيطاليا مطلع القرن السادس عشر، وكتبت الرسائل بالشيفرة السرية حتى لا يستطيع الأعداء قراءتها في حال وقعت في يدهم.

وتعرض إسبانيا الرسائل، التي وصل طول بعض منها إلى 20 صفحة، في متحف الجيش بمدينة طليطلة (توليدو)، ومكنت المخابرات الإسبانية من فك شيفرة 4 رسائل فقط حتى الآن، رغم أن خبراء الأمن يعكفون على فكها منذ شهور.

وكانت الشفرة المستخدمة في الرسائل بين الملك فرديناند وغونزالو معقدة للغاية، حيث تتكون من 88 رمزا مختلفا و237 حرفا. وكانت كل رسالة تضم ما بين رمزين أو ستة رموز، مثل المثلثات أو الأرقام، بالإضافة إلى الحروف.

ومن بين التفاصيل التي تحويها الرسائل تعليمات من بينها كيفية انتشار القوات وتوبيخ وجهه الملك للقائد لعدم استشارته قبل البدء في مشاورات دبلوماسية.

وفي بدايات القرن السادس عشر كان الأمر يستغرق 15 يوما لتصل الرسائل من مقر إقامة الملك إلى جنوب غرب إيطاليا حيث المقر العسكري لغونزالو.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إسبانيا
#الملك فرديناند
#غونزالو
#شيفرة

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