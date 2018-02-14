منها للسعادة وللوحدة: تعرّف إلى أغرب الوزارات حول العالم

الوزارة هي تشكيل حكومي يهدف إلى إدارة قطاع أو نشاط ما من مهام الدولة، فحيث أن مهام الدولة كثيرة ومتشعبة فيتوجب فصل تلك المهام إلى أجزاء بحيث يوكل كل جزء منها لوزارة معينة، فتجد هنالك وزارة للتعليم هدفها رعاية التعليم في الدولة وتطويره، وتجد هنالك وزارة للصحة وللاقتصاد وهكذا دواليك، وبالتالي لكل دولة عدد من الوزارات، لكل منها دور من أدوار الدولة.

ومع أن مفهوم الوزارة واضح و متفق عليه لدى السياسيين ككل، إلا أنه يلاحظ إختلاف عدد الوزارت من دولة لأخرى، فهناك وزارات توجد في بعض الدول ولا توجد في دول أخرى، فالدولة تنشأ وزارة لإدارة أمر تظنه من وجهة نظرها هاما، يحتاج إلى وزارة تقوم به وبمتابعته، وفي الآونة الأخيرة، بدأت تظهر حقائب وزارية جديدة لم نكن نتوقع يوما أن تكون في هيكلية بناء الدولة، منها وزارة السعادة، اليوغا، ووزارة لمشاكل الوحدة الاجتماعية، وغيرها من الحقائب التي لم نسمع بها يوما، فما هي هذه الحقائب المستحدثة، وفي أي دول نجدها؟

لمشكلة "الوحدة" وزيرة مسؤولة في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية قبل أسابيع تعيين تراسي كراوتش وزيرة دولة لشؤون الوحدة. وهي وزارة مستحدثة في بريطانيا، تهتم بكيفية التعامل مع مشكلة "الوحدة" التي يعانيها الملايين في بريطانيا، وحسب الأرقام الرسمية، هناك نحو تسعة ملايين شخص في بريطانيا يعانون من الوحدة.

وكانت لجنة حكومية قد أصدرت في نهاية العام الماضي نتائج تحقيق عن انتشار الإحساس بالوحدة بالتعاون مع عشر منظمات غير ربحية. ووفقاً للتقرير، يعاني تسعة ملايين بريطاني من الوحدة أي ما يساوي 14% من السكان. ومن بين الفئات المستضعفة، ترتفع المعدّلات بكثرة.

وزارة السعادة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في العام 2013، "عزمه تشكيل وزارة جديدة للسعادة في البلاد"، لافتًا إلى أن "الوزارة الجديدة سوف تحمل اسم "وزارة السعادة الاجتماعية لشعب فنزويلا"، والتي تسعى إلى توفير احتياجات المواطنين وتنفيذ برامج الرفاهية الاجتماعية.

وفي العام 2016، تم إنشاء وزارة السعادة في الإمارات، ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة، ومن أهم مهام الوزارة مواءمة كافة خطط دولة الإمارات وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

وزارة البهجة

في جنوب آسيا، وتحديدا في الشق الشرقي من جبال الهمالايا، تقع مملكة بوتان، وقد أنشأت المملكة عام 1972 وزارة البهجة، إذ تهتم بنشر البهجة والسعادة والتنمية الاقتصادية بين أفراد شعبها، وفي العام 2006، صنفت مجلة بيزنس ويك، بوتان أسعد بلد في آسيا وثامن أسعد البلدان في العالم، نقلاً عن مسح عالمي أجرته جامعة ليستر في عام 2006 يسمى "خريطة السعادة في العالم".

وزارتا المواهب والمناجم

في أميركا الجنوبية، وتحديدا في جمهورية الأكوادور، أنشئت وزارة المواهب، وتهدف هذه الوزارة إلى الاهتمام برعاية المواهب في الدولة والتي من الممكن أن تغير مسار البلاد نحو الأفضل من خلال التنمية البشرية وإيلاء الاهتمام بالمواهب الصاعدة.

وزارة القبائل

في العام 1962 تم إنشاء وزارة ترعى شؤون القبائل في اليمن، ألغيت الوزارة في عهد إبراهيم الحمدي باعتبارها معوقًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى الإدارة المحلية تقدم الاستشارة، ومن ثم أعادها الرئيس السابق علي عبد الله صالح "كمصلحة شؤون القبائل" في الثمانينات وتتبع الداخلية.

وزارة اليوغا

في عام 2014، أنشأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، وزارة حكومية جديدة لتعزيز الطب الهندي التقليدي واليوغا. وعين "شيرباد نايك"، وزير الثقافة والسياحة وزيراً لهذه الوزارة، وأصبحت الهند تحتفل من بعدها بيوم اليوغا.

وزارة الدعاية والتحريض في كوريا الشمالية

من الأشياء الغريبة في كوريا الشمالية، إنشاء وزارة تسمى وزارة الدعاية والتحريض، ومهمتها إطلاق الأخبار والدعايات الخاصة بكوريا الشمالية، والتحريض ضد الولايات المتحدة الأميركية.

وزارة التوحيد

وهي إحدى أجهزة حكومة كوريا الجنوبية، مسؤوليتها العمل على توحيد الكوريتين. تم إنشاؤها باسم مجلس التوحيد الوطني في 1969، واكتسبت صفتها الحالية في 1998، وقد لعبت دورًا بارزًا في الحوار بين الكوريتين، وإجراء التبادل والتعاون بينهما.

تضم الوزارة مكتبًا واحدًا للتخطيط والإدارة، وثلاثة مكاتب لسياسات التوحيد، والعلاقات بين الكوريتين والتبادل بينهما، والتعاون الإنساني.

في 2008، حُجمت الوزارة على نحو ملحوظ في إطار إعادة هيكلة تهدف للفاعلية في الحكومة.

وزارة الكوكا

نعم. هناك وزارة مختصة بنبات الكوكا في بوليفيا، وتستخرج منه مادة الكوكايين ومركبات شبه قلوية أخرى. وهي من أبرز النباتات التي تستخدم بين المواطنين. ومنذ العام 2009، يشير الدستور إلى أن الكوكا "إرث ثقافي ومورد طبيعي متجدد في التنوع الحيوي البوليفي، بالإضافة إلى كونها عاملا للترابط الاجتماعي"، وقد تم إنشاء وزارة خاصة تهتم بها، وأطلق عليها اسم وزارة الكوكا.