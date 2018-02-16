أغنية لمشجعي ليفربول: "لأجل صلاح سأصبح مسلما"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هتافات وأغان لمشجعي فريق ليفربول وجهت للاعب المصري محمد صلاح.

وردد ألتراس ليفربول، كلمات أغنية قالوا فيها، إنّهم سيصبحون مسلمين لأجل محمد صلاح.

وجاء في كلمات الهتاف "محمد صلاح يسجل لي، وسيجل لك، إذا سجل المزيد، سأصبح مسلمًا قريبًا".

وأثارت هذه الأغنية انتقادات لدى بعض وسائل الإعلام تستنكر ربط الحماس الرياضي بالدين.

يذكر أن محمد صلاح سجل أمس الخميس "هدفا" وز ليفربول على بورتو 5-0، (ليسجل هدفه الثلاثين هذا الموسم في 36 مباراة)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواصل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي سلسلة تحقيقه للأرقام بعد نجاحه في تسجيل هدف من خمسة التي أحرزها فريقه في مرمى بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (22) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

وبذلك أصبح صلاح، اللاعب رقم 13 في تاريخ ليفربول الذي يحرز 30 هدفًا في موسم واحد.