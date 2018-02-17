شركة فنزويلية: راتب موظفيها 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة!

سمعنا الكثير عن شركات، تقدم تحفيزات عديدة لموظفيها سعيا منها لتطوير آدائهم بغية تطوير الشركة، ويبدو أن إحدى شركات الأمن في فنزويلا فعلت الشيء ذاته، لكن بأسلوب مختلف، حيث تتطلع الشركة لاجتذاب موظفين بعلاوة "تحفيزية"، قدرُها 144 بيضة مع راتب 10 دولارات في الشهر.

وتسعى شركة أطلس سيكيورتي، في ولاية زوليا بغرب فنزويلا، إلى توظيف حراس للأمن براتب شهري مليوني بوليفار، أي ما يعادل 10 دولارات، إضافة إلى علاوة "تحفيزية" من البيض.

ويتعين على العاملين في الشركة أن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة، كي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضة، وقيمتها حوالي دولارين بسعر السوق السوداء،

وقال مدير الموارد البشرية بالشركة لـ"رويترز": "تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان، نحن نعمل بروح الابتكار. إنه حافز جيد".

وأصبحت علاوات الغذاء والمواصلات ضرورية للعمال الفنزويليين بعد أن انهارت العملة المحلية إلى درجة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

يُذكر أن فنزويلا تُعاني من تضخم جامح ولديها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وكثيرا ما يذهب حراس الأمن ضحايا للجريمة.