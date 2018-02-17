  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

شركة فنزويلية: راتب موظفيها 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة!

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 09:21

شركة فنزويلية: راتب موظفيها 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة!
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

سمعنا الكثير عن شركات، تقدم تحفيزات عديدة لموظفيها سعيا منها لتطوير آدائهم بغية تطوير الشركة، ويبدو أن إحدى شركات الأمن في فنزويلا فعلت الشيء ذاته، لكن بأسلوب مختلف، حيث تتطلع الشركة لاجتذاب موظفين بعلاوة "تحفيزية"، قدرُها 144 بيضة مع راتب 10 دولارات في الشهر.

وتسعى شركة أطلس سيكيورتي، في ولاية زوليا بغرب فنزويلا، إلى توظيف حراس للأمن براتب شهري مليوني بوليفار، أي ما يعادل 10 دولارات، إضافة إلى علاوة "تحفيزية" من البيض.

ويتعين على العاملين في الشركة أن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة، كي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضة، وقيمتها حوالي دولارين بسعر السوق السوداء،

وقال مدير الموارد البشرية بالشركة لـ"رويترز": "تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان، نحن نعمل بروح الابتكار. إنه حافز جيد".

وأصبحت علاوات الغذاء والمواصلات ضرورية للعمال الفنزويليين بعد أن انهارت العملة المحلية إلى درجة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

يُذكر أن فنزويلا تُعاني من تضخم جامح ولديها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وكثيرا ما يذهب حراس الأمن ضحايا للجريمة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فنزويلا
#التضخم المالي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر والسعودية على مؤشر البؤس العالمي
مصر والسعودية على مؤشر البؤس العالمي

2018-02-17

بائعو الورد: تجار السعادة البائسون على جسور مصر
بائعو الورد: تجار السعادة البائسون على جسور مصر

2018-02-17

نجوم في مهرجان برلين: حركة "مي تو" دفعتنا للتوقف والتفكير
نجوم في مهرجان برلين: حركة "مي تو" دفعتنا للتوقف والتفكير

2018-02-17

الأكثر قراءة

صواريخ سورية عبرت فوق تل أبيب السبت الماضي

صواريخ سورية عبرت فوق تل أبيب السبت الماضي

2018-02-16
حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

2018-02-16
تطورات الملف 2000 و4000: فساد نتنياهو مقابل صورته الإعلامية

تطورات الملف 2000 و4000: فساد نتنياهو مقابل صورته الإعلامية

2018-02-16
نتنياهو للأمين العام الأمم المتحدة: الجولان لإسرائيل للأبد

نتنياهو للأمين العام الأمم المتحدة: الجولان لإسرائيل للأبد

2018-02-16
مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

2018-02-16