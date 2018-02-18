محترفون في الدوري الإنجليزي متورطون بسرقة سيارة!

أعلن نادي ويست بروميتش، في بيان، إن عدد من لاعبيه تورطوا فى حادث سرقة سيارة، على هامش المعسكر التدريبي الذى خاضه الفريق فى إسبانيا الأيام الماضية، استعدادا لمواجهة ساوثهامبتون الذي واجهه الفريق أمس السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى.

وذكر النادي أن هناك 4 من لاعبيه، متورطون في حادث سرقة سيارة بمدينة "برشلونة" الإسبانية، وأشار النادي،على موقعه الرسمي، إلى أنه يحقق في حادث سرقة لسيارة في مدينة برشلونة شارك فيه أربعة لاعبين في الفريق، موضحا أنه تم استجوابهم من قبل الشرطة، دون أن يذكر أسماء هؤلاء اللاعبين المتورطين بالتهمة، قبل أن يكشف عن هويتهم لاحقا وهم جوني إيفانز، وغاريث باري، وجيك ليفرمور، وبواز ميهيل.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن"، فإن السيارة كانت عبارة عن سيارة أجرة استخدمها اللاعبون للعودة إلى مقر إقامتهم وتركوها خارج الفندق حيث كان اللاعبون يقيمون، وقد أكدت الشرطة في إقليم كتالونيا، وقوع حادث السرقة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين بدوا متوجهين لأحد أماكن المدينة الكتالونية، لكنهم وجدوا كل شيء مغلقا، وهو أمر طبيعي في منتصف الأسبوع في برشلونة فقرروا أخذ سيارة الأجرة ولكن من دون سائق السيارة للعودة لمقر إقامتهم، ثم تركوها ليقوم فيما بعد موظف الاستقبال في الفندق الذي يقيمون فيه بالاتصال بالشرطة حينما رأى سيارة الأجرة متوقفة في الخارج.



وقال نادي وست بروميتش في بيانه: "يؤكد النادي أن أربعة لاعبين في الفريق الأول تورطوا في واقعة خلال رحلة تدريبية في إسبانيا.. النادي بدأ تحقيقه الخاص في الواقعة وسيتعرض اللاعبون لكل الإجراءات الانضباطية الداخلية. حتى استكمال التحقيق، لن يدلي النادي بتعليق إضافي".



ونشر النادي الإنكليزي بيانا قدم فيه اللاعبون الأربعة اعتذارهم بعد الواقعة، حيث تأسف اللاعبون عن التصرف وقالوا إنهم شعروا بأهمية الكشف عن هويتهم في الحادث احتراما لزملائهم في الفريق، مؤكدين أنهم سيتعاونون بشكل تام مع التحقيق الذي يجريه النادي الإنكليزي.