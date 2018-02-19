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بسبب الغش بالامتحانات: ولاية هندية تمنع الطلبة ارتداء أحذيتهم

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 12:21

بسبب الغش بالامتحانات: ولاية هندية تمنع الطلبة ارتداء أحذيتهم
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

سمعنا كثيرا عن محاولات متكررة يسعى بعض الطلاب من خلالها، إلى الغش في الامتحانات، الأمر الذي تحاول السلطات التدريسية في كل مكان منعه أو على الأقل الحد منه، وفي هذا السياق قررت السلطات المحلية في ولاية "بهار" الهندية حظر ارتداء الطلبة أحذية أثناء امتحانات الصف العاشر المزمع أجراؤها هذا الأسبوع، وذلك لتفادي الغش عند الطلبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن السلطات طلبت من قرابة مليوني طالب دخول الامتحانات بالنعال.

وأعلنت وزارة التربية في الولاية، أن حظر ارتداء الطلبة أحذية في الامتحانات، جاء لمنع حدوث حالات الغش، مشيرة إلى أن حظر ارتداء الأحذية للطلبة، سيمنعهم من إخفاء قصاصات ورقية في أحذيتهم وجواربهم.

يُذكر أن مليونا و200 ألف تلميذ شاركوا الأسبوع الماضي في الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر، حيث أبطلت السلطات امتحان ألف تلميذ بعد الكشف عن وقائع غشهم في الامتحان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الغش في الامتحانات
#الهند

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