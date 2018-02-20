  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

مطاعم كنتاكي تغلق معظم فروعها في بريطانيا بسبب نقص الدجاج

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 13:51

مطاعم كنتاكي تغلق معظم فروعها في بريطانيا بسبب نقص الدجاج
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة، يوم الاثنين، إنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى "دي.إتش.إل" مما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات - إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم في أنحاء البلاد أمر معقد حقا".

وأضاف البيان "لا تهاون في مسألة الجودة ولذلك عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم والبعض الآخر عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل".

وألقت "دي.إتش.إل" باللوم في تأخير التوريد على "مشكلات في التشغيل".

وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع كنتاكي وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أي إزعاج حدث نتيجة لذلك".

ملف خاص | القدس عاصمتنا


تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب ينتقد أوبرا وينفري: آمل أن تخوض الانتخابات لتُهزَم كالآخرين
ترامب ينتقد أوبرا وينفري: آمل أن تخوض الانتخابات لتُهزَم كالآخرين

2018-02-19

تكلفة العشاء مع ترامب الابن قد تتعدى المليون دولار
تكلفة العشاء مع ترامب الابن قد تتعدى المليون دولار

2018-02-19

بسبب الغش بالامتحانات: ولاية هندية تمنع الطلبة ارتداء أحذيتهم
بسبب الغش بالامتحانات: ولاية هندية تمنع الطلبة ارتداء أحذيتهم

2018-02-19

الأكثر قراءة

اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار

اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار

2018-02-19
بيت جن: سعد يروي تفاصيل مأساة مصرع زوجته

بيت جن: سعد يروي تفاصيل مأساة مصرع زوجته

2018-02-19
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ونهاية أسبوع ماطرة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ونهاية أسبوع ماطرة

2018-02-19
وفاة الجندي الإسرائيلي الثالث في حادث شارع

وفاة الجندي الإسرائيلي الثالث في حادث شارع "6"

2018-02-19
الاحتلال يطارد منفذ عملية

الاحتلال يطارد منفذ عملية "أرئيل" بنابلس

2018-02-19