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أب يحظى بوصاية على 13 طفلا أنجبهم بتأجير أرحام

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 16:04

أب يحظى بوصاية على 13 طفلا أنجبهم بتأجير أرحام
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قالت محكمة تايلاندية، إنها حكمت لصالح أب ثري من اليابان أنجب 13 طفلا عن طريق تأجير أرحام نساء في تايلاند واصفة إياه بأبيهم الشرعي والوصي الوحيد عليهم.

وأوضحت المحكمة أن أحد الأسباب التي اعتمدت فيها بصورة كبيرة على منح الرجل الياباني حق الوصاية على الأطفال وعددهم 13 طفلا، كان استقراره المالي والمهني وعدم وجود صلة له بعمليات الاتجار في البشر، مشيرة إلى أن نشأة الأطفال مع أب بيولوجي سيكون من مصلحتهم.

ولم تذكر المحكمة المزيد من التفاصيل عن الرجل لكنها قالت إنه يخطط لتربية الأطفال في اليابان حيث يعيش، وأضافت أن الرجل تولى تربية أبناء آخرين من قبل، أنجبهم عن طريق تأجير الأرحام، في كمبوديا واليابان.

يُذكر أن القضية تعود إلى أواخر عام 2014، حين قالت الشرطة إنها عثرت على 13 طفلا أنجبهم مواطن ياباني عن طريق استئجار أرحام تسع تايلانديات. ونقلت الشرطة الأطفال إلى دور رعاية وسعى الأب للحصول على حق الوصاية عليهم منذ أوائل عام 2015.

ولفتت القضية آنذاك أنظار العالم لتجارة تأجير الأرحام واسعة النطاق والتي تتم بمنأى عن القانون في تايلاند، مما دفع السلطات لشن حملة تفتيش للعيادات في أنحاء البلاد ثم حظرت تجارة تأجير الأرحام لاحقا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محكمة تايلندية
#تأجير الأرحام
#اليابان
#تجارة الأعضاء

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