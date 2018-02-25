النجم السابق لفريق برشلونة يغير حياة طفل فقير

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الكاميروني صامويل إيتو، اللاعب السابق لفريق برشلونة، غير حياة طفل إيفواري عانى من الفقر قبل سنوات مضت.

وكان ذلك حينما قام بزيارة إلى ساحل العاج وتحديدا في عام 2007، حيث التقى بطفل إيفواري استوقفه وطلب منه مساعدته بإقراضه مبلغا من المال ليقدم على لفتة إنسانية تجاهه.

وأوضح الهدّاف الكاميروني، بأن الصبي طلب منه قبل عشر سنوات قرضا ماليا، وقام إيتو بإعطائه شيكا بقيمة 4500 يورو؛ لتتغير حياة الطفل رأسا على عقب فأصبح يملك مخزنا لبيع الأجهزة وسيارتين، كما يملك 25 موظفا في شركته.

وقال إيتو: "كان ذلك في عام 2007. كنت في ساحل العاج لقضاء بعض الحاجيات لزوجتي، ووصلت إلى السيارة وجاء إليّ صبي إيفواري صغير السن، بدا وكأنه يبحث عني، كنت خائفا في البداية، لكنه كان مهذبا.. وقال لي: أخي، أنا آسف.. لا أريد مهاجمتك أو أذيتك، أريد أن أطلب منك طلباً، ويمكنك استدعاء الشرطة لو أردت".

وأضاف: "طلبت منه أن يشرح ما يريد. استمعت له وقال لي: أخي، أنا أقيم هنا ولديّ طموحات وأحلام ومشاريع ولكن لا أحد يستطيع مساعدتي، أود منك أن تعطيني قرضا، فقلت له سأمنحك شيكا بقيمة 4500 يورو" احفظ رقمي وأعطني اسمك سأعود إلى هنا في غضون سنة، ثم ترك سيارتي وهو يشعر بحماس شديد".

وتابع: "عدت إلى هناك في تشرين الأول 2008؛ ولكن قبل شهرين مضت اتصل بي وقال لي إنه نجح في مشروعه. وعندما وصلت اتصلت به ثم التقينا وأراني متجر الأجهزة الخاص به وسيارتي أجرة حمراوين".

وختم نجم برشلونة السابق القصة: " شعرت بالفخر كثيرا بما حققه، هناك أناس تحب أن تساعدهم في حياتك مثله، لقد فوجئت بذكائه كما أنني لن أتردد في مساعدته مرة أخرى. ونجح في تطوير عمله وبفضله حصل 25 شابا على وظيفة".



