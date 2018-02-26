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طرح مذكرات ميشيل أوباما "بيكامينج"

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 09:37

طرح مذكرات ميشيل أوباما "بيكامينج"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالا دار "بنجوين راندم هاوس" للنشر إن مذكرات ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ستطرح في الأسواق في ١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر في نفس الوقت الذي تبدأ فيه ميشيل جولة عالمية للترويج للكتاب.

وقالت دار النشر يوم الأحد إن كتاب (بيكامينج) يسرد مذكرات ميشيل أوباما منذ الطفولة والنشأة في ساوث سايد بشيكاجو إلى سنوات حياتها في البيت الأبيض كأم لابنتين وأول سيدة أولى سوداء للولايات المتحدة.

وهذا الكتاب هو نصف الاتفاق الذي توصلت إليه دار بنجوين راندم هاوس للنشر مع الرئيس الأمريكي السابق وزوجته بعد شهر من مغادرته البيت الأبيض حيث طلبت دار النشر من أوباما وزوجته نشر كتاب لكل منهما مقابل ما يزيد عن 60 مليون دولار.

وقالت ميشيل في بيان ”كتابة ’بيكامينج’ كانت تجربة شخصية للغاية. أتاحت لي لأول مرة فرصة التعبير بصراحة عن مسار حياتي غير المتوقع“.

وقالت بنجوين راندم هاوس إن الكتاب سينشر بأربع وعشرين لغة بشكل متزامن في أنحاء العالم وستصدره في الولايات المتحدة وكندا دار كراون بابلشر جروب للنشر.

وأضافت أن ميشيل أوباما، خريجة جامعة برينستون وكلية الحقوق في جامعة هارفارد، ستسجل بصوتها النسخة المسموعة من الكتاب. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل جولة دولية مزمعة للترويج للكتاب في وقت لاحق.

ولم يحدد أوباما، الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، موعدا بعد لنشر كتابه الذي سيتناول الوقت الذي قضاه في المكتب البيضاوي.

وكانت دار النشر قالت من قبل إن أوباما وميشيل سيتبرعان بجزء كبير من عائدات الكتابين إلى مؤسسات خيرية بما في ذلك مؤسسة أوباما.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست تحقق مذكرات زوجات الرؤساء الأمريكيين عادة مبيعات جيدة مثل كتاب لورا بوش (سبوكن فروم ذا هارت) وكتاب هيلاري كلينتون (ليفينج هيستوري).

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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