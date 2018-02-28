لشدة تعلّقها بها: مغنية شهيرة تستنسخ كلبتها الميتة!

تعلّقت المغنية والممثلة الشهيرة باربره سترايساند، بكلبتها الأثيرة سامانثا من سلالة "كوتون دو تولير"، التي ماتت العام الماضي وعمرها 14 عاما، إلى درجة أنها استسختها ليصبح لديها الآن جروان جديدان.

وأوضحت سترايساند لمجلة فارايتي المتخصصة في أخبار نجوم هوليوود في مقابلة نشرت يوم أمس الثلاثاء إنه تم أخذ خلايا من فم الكلبة سامانثا ومعدتها، مضيفة أن "لكل منهما شخصية مختلفة. وأنا أنتظر أن يكبرا لمعرفة ما إذا كان لهما عيناها البنيتان وجديتها".

وقالت إنه عند وصول الجروين المستنسخين خصصت لأحدهما ملابس باللون الأحمر وللآخر ملابس أرجوانية فاتحة لتمييز كل منهما عن الآخر ومن هنا جاءت تسمية الأولى مس سكارليت والثانية مس فيوليت.

وقالت سترايساند (75 عاما)، والحائزة على جائزتي الأوسكار للأعمال السينمائية وتوني للأعمال المسرحية، إنها تعلقت أثناء انتظار الجروين بكلب آخر يمت بصلة قرابة بعيدة لسامانثا.