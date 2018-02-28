  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

لشدة تعلّقها بها: مغنية شهيرة تستنسخ كلبتها الميتة!

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 12:06

لشدة تعلّقها بها: مغنية شهيرة تستنسخ كلبتها الميتة!
المغنية والممثلة الشهيرة باربره سترايساند (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تعلّقت المغنية والممثلة الشهيرة باربره سترايساند، بكلبتها الأثيرة سامانثا من سلالة "كوتون دو تولير"، التي ماتت العام الماضي وعمرها 14 عاما، إلى درجة أنها استسختها ليصبح لديها الآن جروان جديدان.

وأوضحت سترايساند لمجلة فارايتي المتخصصة في أخبار نجوم هوليوود في مقابلة نشرت يوم أمس الثلاثاء إنه تم أخذ خلايا من فم الكلبة سامانثا ومعدتها، مضيفة أن "لكل منهما شخصية مختلفة. وأنا أنتظر أن يكبرا لمعرفة ما إذا كان لهما عيناها البنيتان وجديتها".

وقالت إنه عند وصول الجروين المستنسخين خصصت لأحدهما ملابس باللون الأحمر وللآخر ملابس أرجوانية فاتحة لتمييز كل منهما عن الآخر ومن هنا جاءت تسمية الأولى مس سكارليت والثانية مس فيوليت.

وقالت سترايساند (75 عاما)، والحائزة على جائزتي الأوسكار للأعمال السينمائية وتوني للأعمال المسرحية، إنها تعلقت أثناء انتظار الجروين بكلب آخر يمت بصلة قرابة بعيدة لسامانثا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جرو
#كلاب
#الاستنساح
#باربره سترايساند

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خلاف حول الخصوصية بين "مايكروسوفت" ووزارة العدل الأميركية
خلاف حول الخصوصية بين "مايكروسوفت" ووزارة العدل الأميركية

2018-02-27

وفاة نجمة بوليوود في دبي
وفاة نجمة بوليوود في دبي

2018-02-26

افتتاح المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في أجواء متوترة
افتتاح المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في أجواء متوترة

2018-02-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27
التميمي يعري كذب الاحتلال:

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27
ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

2018-02-27
من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

2018-02-27
الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

2018-02-27