مقتل متزلجين إسبانيين في انهيار جليدي بفرنسا

أدّى انهيار جليدي في منطقة "هوتيه بيرينيه" بفرنسا، إلى جرف خمسة متزلجين إسبان، أمس السبت مما أسفر عن مصرع اثنين منهم.

وقالت السلطات "إن انهيارا جليديا في منطقة بيرينيه الفرنسية جرف خمسة متزلجين إسبان يوم السبت مما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وتمكن ثلاثة من المتزلجين من النجاة دون أي أذى .

ولقي متزلج حتفه في الموقع ولفظ آخر أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى في مدينة تولوز.

ويأتي ذلك بعد يوم من وقوع انهيار جليدي في منطقة الألب الفرنسية تسبب في مقتل أربعة أشخاص. ولم يصب مرشدهم بأذى واستجوبته الشرطة مساء الجمعة ثم أطلقت سراحه يوم أمس السبت.