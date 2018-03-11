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علم بطول 200 كيلومتر للمطالبة بالحقوق البحرية في بوليفيا

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 09:45

علم بطول 200 كيلومتر للمطالبة بالحقوق البحرية في بوليفيا
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ضمن سعيهم للمطالبة بالحقوق البحرية، صنع البوليفيون علما أزرق طوله نحو 200 كيلومتر ، اليوم السبت، لإظهار تأييد جهود الدولة غير الساحلية الرامية لاستعادة السيادة على ممر بحري على المحيط الهادي.

وأمسك عشرات آلاف البوليفيين بما أسموه "علم استعادة الحقوق البحرية" الذي امتد بطول طريق سريع في جبال الإنديز بين بلدتي أورورو وأباتشيتا على مشارف العاصمة لاباز.

ويهدف إظهار الوطنية إلى تشجيع الفريق القانوني في بوليفيا قبل المرافعات الشفوية التي سيقدمها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمطالب البلاد باستعادة السيادة على ممر بساحل المحيط الهادي في تشيلي.

وفقدت بوليفيا المنطقة الساحلية على المحيط الهادي في حرب مع تشيلي أواخر القرن التاسع عشر لكنها تحتفظ ببحريتها وتريد الممر البحري لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي والمعادن.

وقال الرئيس إفو موراليس بعد أن حلق بطائرة هليكوبتر فوق العلم ”سنظهر لمحكمة العدل الدولية ولكل شعوب الكوكب أن قضيتنا عادلة ومنطقية وسليمة".

وتبدأ بوليفيا وتشيلي في 19 آذار مرافعات شفوية تستمر تسعة أيام أمام محكمة العدل الدولية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#علم
#بوليفيا
#الحقوق البحرية

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