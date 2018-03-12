وفاة مصمم الأزياء الفرنسي جيفنشي عن 91 عاما

تُوفي مصمم الأزياء الفرنسي أوبير دو جيفنشي، الذي هيمن على الصناعة المُتعلقة بالملابس لأكثر من ثلاثة عقود والذي ارتدت ملابسه نجمات سينما مثل أودري هيبورن وجريس كيلي، عن عمر 91 عاما.

وجاء إعلان وفاته من دار جيفنشي للأزياء التي تمتلكها الآن مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية "إل.في.إم.إتش".

وأسّس دو جيفنشي واحدة من أكبر دور الأزياء في باريس في الخمسينيات قبل أن يتجه إلى نيويورك ليؤسس إمبراطورية أعمال أصبحت جزءا من مجموعة "إل.في.إم.إتش" عندما باعها دو جيفنشي في نهاية الثمانينيات.

وجاء هوبير دي جيفنشي من خلفية أرستقراطية، وعمل جنبا إلى جنب مع مصممي الأزياء بيير بالمان، وكريستيان ديور، بعد الحرب العالمية الثانية.

ونال جيفنشي أول وظيفة من قبل مصمم الأزياء إلسا شياباريللي، قبل أن يتركه ليؤسس دار الأزياء الخاصة به في عام 1952، وهناك صمم بلوزة، وتنورة، وسترة، ومجموعة سراويل من الممكن خلطها ومطابقتها.

يذكر أن تصاميم جيفنشي كانت حاضرة بقوة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90، الذي أقيم في 4 آذار الجاري، عندما ارتدى نجوم من هوليوود، من بينهم تشادويك بوسمان، بطل فيلم البطال الخارقين "بلاك بانثر" تصاميمه.