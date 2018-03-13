وأخيرًا؛ طهران تكرم محمد مصدّق

وافق مجلس مدينة طهران، اليوم الثلاثاء، على تسمية شارع في العاصمة الإيرانية باسم رئيس وزراء ليبرالي أطيح به في انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة في عام 1953.

وعزّز إسقاط محمد مصدق، الذي جاء بدعم من السي آي إيه سلطة النظام الملكي المؤيد للغرب والذي أطيح به في الثورة الإسلامية عام 1979. ولطالما أشار الإيرانيون إلى الانقلاب باعتباره مثالًا على التدخل الغربي في شؤونهم.

لكن مصدق لم يحصل على تقدير علني من الحكومة التي يديرها رجال الدين، إذ رفضه المتشددون بسبب آرائه الليبرالية والقومية. وأسقط اسمه من شارع آخر في طهران بعد عدة أشهر في عام 1981 بناء على طلب المتشددين.