  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

وأخيرًا؛ طهران تكرم محمد مصدّق

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 22:37

وأخيرًا؛ طهران تكرم محمد مصدّق
مصدّق ("تسنيم)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير : أحمد دراوشة

وافق مجلس مدينة طهران، اليوم الثلاثاء، على تسمية شارع في العاصمة الإيرانية باسم رئيس وزراء ليبرالي أطيح به في انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة في عام 1953.

وعزّز إسقاط محمد مصدق، الذي جاء بدعم من السي آي إيه سلطة النظام الملكي المؤيد للغرب والذي أطيح به في الثورة الإسلامية عام 1979. ولطالما أشار الإيرانيون إلى الانقلاب باعتباره مثالًا على التدخل الغربي في شؤونهم.

لكن مصدق لم يحصل على تقدير علني من الحكومة التي يديرها رجال الدين، إذ رفضه المتشددون بسبب آرائه الليبرالية والقومية. وأسقط اسمه من شارع آخر في طهران بعد عدة أشهر في عام 1981 بناء على طلب المتشددين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طهران
#محمد مصدّق
#الثورة الإيرانية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنكلترا قد تنسحب من كأس العالم والسبب "حرب الجواسيس"
إنكلترا قد تنسحب من كأس العالم والسبب "حرب الجواسيس"

2018-03-13

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي جيفنشي عن 91 عاما
وفاة مصمم الأزياء الفرنسي جيفنشي عن 91 عاما

2018-03-12

لماذا أمر بوتين بإسقاط طائرة تركية في 2014؟
لماذا أمر بوتين بإسقاط طائرة تركية في 2014؟

2018-03-12

الأكثر قراءة

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

2018-03-12
مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

2018-03-12
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

2018-03-12
ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

2018-03-12
البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ

البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ"صفقة القرن"

2018-03-12