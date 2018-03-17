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بيوم النّوم العالمي: "انضم إلى عالم النوم لتستمتع بالحياة"

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 08:51

بيوم النّوم العالمي: "انضم إلى عالم النوم لتستمتع بالحياة"
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

صادفَ أمس الجمعة، اليوم العالمي للنوم، الذي يوافق 16 آذار، وهو حدث سنوي يُنظَّم من قبل الرابطة العالمية للنوم "WASM" منذ عام 2008، ويهدف إلى التذكير بفوائد النوم الجيد والصحي.

ولفت الاحتفالُ بيوم النوم؛ انتباه الناس لمشاكل اضطرابات النوم على صحتهم، وتعليمهم، وحياتهم الاجتماعية.

ورفع الاحتفال هذا العام شعار "انضم إلى عالم النوم، حافظ على إيقاعاتك، لتستمتع بالحياة"، وذلك لأنّ النوم يُعتبر عاملا مهما للحفاظ على النشاط الجسديّ مثله مثل الغذاء الصحي؛ لذلك فإنّ الأشخاص الذين لا يحصلون على القسط الوفير منه، يعانون من انخفاض جودة الحياة مقارنةً بالأشخاص الذين يحصلون على الكمية الصحيحة والكافية من النوم.

وتوضح العديد من الدراسات، أن استيفاء الجسم لحاجته الكافية من النوم يساعده على تنظيم الدورة الدموية ومدها بالنشاط الجديد، في حين يحصل العكس إذا لم يأخذ الجسم حصته الكافية.

ويُعتبر الأرق، والنوم القهري، وتشنجات الأطراف السفلية، وتوقف التنفس أثناء النوم، والمشي ليلا، والتبول اللاإرادي من أكبر الاضطرابات التي تحرم الإنسان من هذه الحالة الطبيعية التي تعيد تنشيط حركة الدماغ.

وتحذّر جمعية النوم العالمية، من أن قلة النوم أو ضعف نوعيته تزيد من التعرض للحوادث، موضحة أنّ الأرق يؤثر على 30-45 في المائة من البالغين، وأن من يعانون منه أكثر عرضة بسبع مرات لحادث يسبب الموت أو إصابة خطيرة.


 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوم النوم العالمي
#اليوم العالمي للنوم
#النوم
#اضطرابات النوم
#الأرق

من عرب 48

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