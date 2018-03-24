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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأميركي

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 13:37

ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأميركي
أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا بمنع خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أمس الجمعة، في بيان إن "ترامب ألغى السياسة السابقة فيما يتعلق بالسماح بخدمة المتحولين جنسيا، وقرر تطبيق السياسة الجديدة"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضافت "المتحولون جنسيا ممن لديهم خلل في الجنس ويحتاجون إلى علاج طبي أو جراحة، سيتم استبعادهم من الخدمة العسكرية باستثناء بعض الظروف المحدودة"، دون مزيد من التوضيح.

وأردفت أن مثل هؤلا الأشخاص "غير مؤهلين للخدمة في الجيش، ويمثلون خطرا كبيرا على فعالية الجيش وقدرته القتالية".

وتابعت أن التحول إلى هذه السياسة الجديدة "جاء بعد دراسة مكثفة من جانب كبار القادة العسكريين والمدنيين بمن فيهم قدامى المحاربين".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت عام 2016 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إنهاء الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيا.

وفي تموز 2017، نشر ترامب سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أعلن فيها أنه لن يسمح بخدمة المتحولين.

وكتب ترامب في إحدى التغريدات "بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين، لن تسمح الولايات المتحدة للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل في الجيش الأميركي".

وأضاف: "يجب أن يركز جيشنا على النصر الحاسم والساحق، بدلا من أن تثقله التكاليف الطبية الهائلة، والتعطيل الذي قد يتسبب فيه المتحولون جنسيا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#أميركا
#المتحولون جنسيا
#الجيش الأميركي

من عرب 48

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