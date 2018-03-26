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ثلوج برتقالية اللون في ظاهرة نادرة شرق أوروبا

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 20:28

ثلوج برتقالية اللون في ظاهرة نادرة شرق أوروبا
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اجتاحت اليوم الإثنين، ثلوج يميل لونها إلى البرتقالي، مناطق واسعة في روسيا وبلغاريا، ورومانيا، ودول أخرى في أوروبا الشرقية.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي من تلك المناطق، بما فيها أحد منتجعات التزلج قرب مدينة سوتشي الروسية​.

ويُرجَّح أن هذا المنظر غير الاعتيادي قد يكون نتيجة للغُبار الذي اختلط بالهواء الجوي من العواصف شمال أفريقيا، قبل أن يترسب في المنطقة مع الثلوج.

وبيّن ستيفن كيتس من مكتب الأرصاد الجوية، أن هذه الظاهرة تمت مشاهدتها من قبل حول العالم، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت".

وقال: "الكثير من الرمال أو الغبار تنبعث من شمال أفريقيا والصحراء، عبر العواصف الرملية التي تشكلت في الصحراء".

وأوضح أن الرمال ترتفع إلى المستويات العليا من الغلاف الجوي، ثم تتوزع في أماكن أخرى، وبالنظر إلى صور الأقمار الصناعية من ناسا، فهي تظهر في الجو، الكثير من الغبار والرمال التي تنجرف عبر البحر الأبيض المتوسط.

وعندما تمطر أو تثلج فإن كل ما هو عالق في الجو ينزل على الأرض، ويعتمد موقع هطول تلك الرمال على اتجاه الرياح.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#ثلوج
#أوروبا

من عرب 48

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