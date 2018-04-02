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أولمبياد العلاقات الكورية: كيم يتأثر بالموسيقى!

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 10:19

أولمبياد العلاقات الكورية: كيم يتأثر بالموسيقى!
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي صفق بحرارة في الحفل الذي قدمه نجوم كوريون جنوبيون لموسيقى الكي-بوب في بيونغ يانغ، عبّر عن "تأثره العميق" بما شاهده.

وكان حضور كيم جونغ أون، وزوجته المغنية السابقة ري سول جو، الحفل أمس الأحد، أمرا غير عادي. وهو أول زعيم كوري شمالي يحضر حفلا لكوريين جنوبيين.

وقد صافح الفنانين الذين قدموا عرضا لأغاني الكي-بوب، التي تجمع بين كل أنواع الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية، "وعبر لهم عن شكره العميق" كما قالت الوكالة.

وأضافت أن كيم "عبر عن تأثره العميق برؤية شعبنا يحيي بصدق هذا العرض ويعمق معرفته بالفنون الشعبية في الشطر الكوري الجنوبي".

ويشكل هذا العرض وعرض آخر مقرر، غدًا الثلاثاء، مؤشرا على انفراج واضح في العلاقات بين الشمال والجنوب بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في الجنوب.

وأرسل كيم جونغ أون إلى الأولمبياد رياضيين ووفدا تقوده شقيقته الصغرى.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الأنباء الكورية الشمالية
#الزعيم الكوري الشمالي
#كيم جونغ أون
#بيونغ يانغ
#ري سول جو

من عرب 48

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