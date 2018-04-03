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نفوق فيل وإصابة 4 في حادث انقلاب شاحنة سيرك بإسبانيا

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 18:34

نفوق فيل وإصابة 4 في حادث انقلاب شاحنة سيرك بإسبانيا
(أ ب) من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

نفق فيل وتمّ إنقاذ 4 فيلة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب شاحنة تابعة لسيرك كانت تقلُّ أربعة حيوانات على طريق سريع رئيسي بإسبانيا، بحسب السلطات في شمال إسبانيا.
وقال المتحدث باسم قوات الحرس المدني، خوسيه أمادو، إن الشاحنة انقلبت على طريق سريع يربط بين بإقليم البسيط ومدينة مرسيه بعد أن حاول السائق تخطي شاحنة أخرى.
وأضاف أن حركة الفيلة الخمسة، وهم إناث، قد تكون أثرت على اتزان الشاحنة.
وأفاد بأن السائق لم يُصَب بأذى، لكن أحد الفيلة نفق. وأُصيب 3 منهم بجروح بسيطة وواحد بإصابات في القدم، ونُقلوا إلى مؤسسة طبية بيطرية لتلقي العلاج.
وذكرت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان إن الحادث هو أحدث مثال على الخطر الذي تشكله القيادة المتهورة على  الحيوانات البرية.

 

 

ملف خاص | يوم الأرض

#فيلة
#فيل
#انقلاب شاحنة
#سيرك

من عرب 48

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