هذا ما يفعله الجيش الألماني لمجنّداته الحوامل!

يعكف الجيش الألماني حاليا على توفير زي ملائم للجنديات الحوامل بإصدارات متنوعة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه من المنتظر توفير الزي الجديد للجنديات الحوامل على مستوى ألمانيا خلال هذا العام.

وذكرت المتحدثة أنه يجرى حاليا تقييم آراء الجنديات الحوامل حول الإصدارات التجريبية من الزي والعمل على تحسينها.

ويجرى حاليا اختبار 500 إصدار من زي الحوامل الجديد بقياسات وتشكيلات مختلفة للتناسب مع طبيعة المهام المختلفة التي تقوم بها الجنديات الحوامل. ويجري اختبار هذه التشكيلات على نحو 80 جندية، حيث يقمن بتقييمها من ناحية المظهر وراحة الارتداء والتهوية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الهدف هو تصميم زي مرن يمكن ارتداؤه في مراحل الحمل كافة.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قررت في كانون الأول عام 2015 توفير زي خاص للحوامل في الجيش، وذلك في إطار خطط تطوير الجيش الألماني وجعله أكثر جذبا للمتطوعين ومراعاة للمساواة بين الجنسين.

وبحسب بيانات الجيش، فإن الحوامل في الجيش الألماني يشكلن نسبة اثنين في المائة من إجمالي 20 ألف جندية في المتوسط.

ويسمح للجنديات الحوامل في الجيش الألماني حتى الآن بارتداء ملابس مدنية بمجرد أن يصبح الزي الاعتيادي للجيش غير ملائم لاستدارة بطونهن.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن تكلفة اختبار تطبيق هذا الزي تبلغ نحو 650 ألف يورو.