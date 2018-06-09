  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

سهام ترامب تطال محمد علي كلاي

تاريخ النشر: 09/06/2018 - 10:44

سهام ترامب تطال محمد علي كلاي
محمد علي كلاي (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

أثار التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أمسٍ، الجمعة، بأنّه قد يصدر عفوًا عن أسطورة الملاكمة محمد علي، ردًا فوريا من ورثة بطل الملاكمة الراحل في الوزن الثقيل.

وقال محامي ورثة محمد علي وأرملته لوني، رون تويل "نقدّر مشاعر الرئيس ترامب، ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري. المحكمة الأميركيّة العليا ألغت إدانة علي بقرار صدر بالإجماع في 1971. لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو". وقال ترامب للصحافيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا إنه يفكر في إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم علي، الذي توفي عام 2016.

وقال ترامب "أفكّر في شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية في ذلك الوقت. ذكراه تحظى بشعبية الآن. إنني أفكر في محمد علي. أفكر في ذلك بشكل جدي تماما".

ورفض علي دخول الجيش الأميركيّ عام 1967 خلال حرب فيتنام، قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ولم يُسجن علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامي الذي تم الاتصال به هاتفيًا بمنزله في فيرجينيا، إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لوني علي بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترامب في إصدار عفو في ضوء إلغاء إدانة علي، ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.


#ترامب
#محمد علي كلاي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قانون جديد في فرنسا يمنع استخدام الهواتف في المدارس
قانون جديد في فرنسا يمنع استخدام الهواتف في المدارس

2018-06-08

فرنسا تعيد آثارًا مصريّةً تمّ تهريبها من مصر عام 2012
فرنسا تعيد آثارًا مصريّةً تمّ تهريبها من مصر عام 2012

2018-06-07

من هي فرجينيا أبغار التي احتفى بها عملاق البحث "جوجل"؟
من هي فرجينيا أبغار التي احتفى بها عملاق البحث "جوجل"؟

2018-06-07

الأكثر قراءة

"مليونية القدس" بغزّة: 4 شهداء بينهم طفل وأكثر من 600 مُصاب

2018-06-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-06-08
إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول

إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول "صفقة القرن"

2018-06-08

"غزة حتى العودة": تظاهرة فنية في حيفا

2018-06-08

"مليونية القدس": الاحتلال يحرق أجزاءً من مخيم العودة برفح

2018-06-08