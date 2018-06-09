سهام ترامب تطال محمد علي كلاي

أثار التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أمسٍ، الجمعة، بأنّه قد يصدر عفوًا عن أسطورة الملاكمة محمد علي، ردًا فوريا من ورثة بطل الملاكمة الراحل في الوزن الثقيل.

وقال محامي ورثة محمد علي وأرملته لوني، رون تويل "نقدّر مشاعر الرئيس ترامب، ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري. المحكمة الأميركيّة العليا ألغت إدانة علي بقرار صدر بالإجماع في 1971. لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو". وقال ترامب للصحافيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا إنه يفكر في إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم علي، الذي توفي عام 2016.

وقال ترامب "أفكّر في شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية في ذلك الوقت. ذكراه تحظى بشعبية الآن. إنني أفكر في محمد علي. أفكر في ذلك بشكل جدي تماما".

ورفض علي دخول الجيش الأميركيّ عام 1967 خلال حرب فيتنام، قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ولم يُسجن علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامي الذي تم الاتصال به هاتفيًا بمنزله في فيرجينيا، إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لوني علي بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترامب في إصدار عفو في ضوء إلغاء إدانة علي، ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.