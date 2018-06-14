"دجاج خالٍ من الدجاج" في كنتاكي قريبًا

بعد ارتفاع المنضمين إلى الحركة النباتية في العالم وفي بريطانيا، الّذين يرفضون اللّحوم ويقتصر طعامهم على الأطعمة النباتيّة، الأمر الّذي دفع شركات عديدة إلى تصنيع وملاءمة منتجاتها بحيث تصبح نباتيّة، ومن ضمنها، كما يبدو، سلسلة مطاعم "كنتاكي" الّتي تعتمد في منتجاتها بالأساس على لحم الدّجاج.

وجاء في موقع "ليدبايبل" ومواقع بريطانية أخرى في الأيام الماضية أنّ مطبخ كنتاكي السري يعمل على تجارب لإنتاج "دجاج مقلي خالٍ من الدّجاج"، وفق تعبير الموقع؛ إذ تتّجه سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الدولية، كنتاكي، إلى خيارات أكثر نباتيّة هذا العام، وذلك قبيل طرح المنتج الّذي تعمل عليه الآن في عام 2019.

وقال متحدّث باسم الشركة إنّ "تطوير الوصفة لا يزال في مراحله الأولى، وبالتالي فإنّ الخيارات الّتي نستكشفها في مطبخنا تظلّ سريّة للغاية"، رلاافضًا تقديم تفاصيل أكثر حول المنتج، دون شرح "مدى نباتيته"، مؤكّدًا أنّه سيتضمن بطبيعة الحال الخلطة السرية للشركة المكونة من 11 مكوّنًا، والتي تعوّل عليها الشركة في تشابه الطعم بين المنتج النباتي والمنتج الأصلي.

وأضاف إنّ الشركة "بمجرد إتقان الوصفة التي نهدف لاختبارها مع العملاء، وإذا سار كل شيء على ما يرام فإننا نستعد لإطلاق الخيار النباتي الجديد رسميًّا في عام 2019".



