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كوداعٍ أخير لعالم الفيزياء: صوت ستيفن هوكينج إلى الفضاء

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 17:46

كوداعٍ أخير لعالم الفيزياء: صوت ستيفن هوكينج إلى الفضاء
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت ابنة عالم الفيزياء، البريطاني الراحل ستيفن هوكينج، إن صوت أبيها سيبث إلى الفضاء في رسالة سلام وأمل، اليوم الجمعة، بينما يُوارى العالم البريطاني الثرى خلال مراسم في وستمنستر آبي.

وتوفي العالم الشهير في آذار عن عمر يناهز 76 عاما بعد أن أمضى جل حياته في البحث عن أصل الكون وأسرار الثقوب السوداء وطبيعة الزمن نفسه.

وسيُدفن رماده بين رفات العالِمَين البريطانييْن إسحق نيوتن، وتشارلز داروين، في وستمنستر آبي؛ وهو الموقع الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب مراسم التتويج وحفلات الزفاف والجنازات الملكية.

وسينضم نحو ألف من العامة، اختيروا بنظام القرعة، إلى أسرة هوكينج خلال المراسم. وستبث وكالة الفضاء الأوروبية صوت هوكينج إلى الفضاء.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى ابنته لوسي هوكينج قولها: "سيوجه البث إلى أقرب ثقب أسود، الثقب 1A 0620-00، الذي يوجد في نظام ثنائي مع نجم قزم برتقالي".

وأضافت: "إنها رسالة سلام وأمل عن الوحدة وضرورة أن نعيش معا في تناغم على هذا الكوكب“.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فيزياء
#ستيفين هوكينج

من عرب 48

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